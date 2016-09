Noi premii pentru Gorj la Festivalul ”Arte și tradiții românești”

Mai mulți copii și tineri din Gorj, toți elevi ai Școlii Populare de Artă din Târgu-Jiu, s-au întors recent cu premii importante de la Festivalul ”Arte și tradiții românești” de la Slatina.

În perioada 25-27 septembrie 2016, când s-a desfășurat Festivalul ”Arte și tradiții românești”, municipiul Slatina a fost capitala folclorului şi tradiţiilor populare. Evenimentul din acest an a reunit peste 300 de concurenţi din zece judeţe ale ţării, care s-au întrecut în a-și demonstra talentul. Județul Gorj a fost reprezentat de o delegație formată din aproximativ 50 de membri, elevi și profesori din cadrul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu. Aceștia s-au întors acasă cu șapte premii importante, adjudecate la secțiunile Dans Modern, Canto Popular și Instrumente Populare. Printre instructorii care i-au însoțit pe elevi s-a numărat și Camelia Argint. ”Eu am participat la acest festival cu trei eleve, la fiecare categorie de vârstă: 9 – 14 ani, 14 – 18 ani și 18 – 30 ani. La prima categorie, 9 – 14 ani, am obținut locul II, la cea de-a doua categorie de vârstă, 14 – 18, am obținut locul I, și la ultima categorie, 18-30 (…), am obținut locul III. Am participat cu Matei Izabela, de 12 ani, Maria Mihăilă – 15 ani și Nicolița Stoichin – 18 ani”, a precizat aceasta. ”Pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă deoarece cu cât particip la mai multe festivaluri capăt experiență și evoluez. Mă bucur de fiecare festival în parte”, a declarat Nicolița Stoichin, una dintre elevele premiate la secțiunea Canto Popular. La secțiunea Instrumente Populare, elevii Școlii Populare de Artă și-au adjudecat un premiu II și un Premiu I. Primul a fost obținut de Ilina Narcis, iar cel de-al doilea, de Popescu Răzvan. ”A fost un concurs foarte strâns la Slatina, având în vedere că au participat toate școlile populare din Oltenia. Soliștii vocali și instrumentiști au fost foarte bine pregătiți la toate categoriile de vârstă. A fost o experiență plăcută”, a declarat acesta din urmă. ”La ora actuală, cred că Răzvan Popescu se numără printre cei mai buni naiști din țară, părere nu numai a mea, ci și a altor muzicieni (…) La caval (…), la un an de studiu, a luat premiul II Ilina Narcis și el a luat premiul I. (…) Am fost cei mai tari, am luat cele mai multe premii la folclor, și instrumentiștii și vocalii. Pentru noi este o mare bucurie. (…) Pe unde mergem, Școala Populară din Târgu-Jiu este cea mai tare”, a declarat și instructorul Ștefan Popescu, care, de asemenea, a făcut parte din delegația ce a mers la Slatina. La secțiunea Dans modern, premiile au fost obținute de trupele Galactic Junior și Galactic Crew, din Târgu-Jiu. Ambele s-au clasat pe locul I. ”Ne-am distrat foarte mult și am avut foarte multe emoții. Concursul a fost greu, dar și frumos”, a descris experiența Gabriel Costea, liderul trupei Galactic Crew. În total, în cadrul Festivalului ”Arte și tradiții românești” au fost acordate în total 79 de premii la cele 14 secţiuni din concurs, între care 28 premii I, 12 premii II şi 20 premii III. Valoarea totală a premiilor acordate a fost de 21.050 de lei.

Roxana Lupu