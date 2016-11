Noi premii pentru micii dansatori de la Palatul Copiilor Târgu-Jiu

O formație de dansuri alcătuită din eleve ale Palatului Copiilor Târgu-Jiu a îmbogățit zilele trecute palmaresul instituției cu un premiu II și o mențiune, ambele obținute la Concursul Național de Dans ”Ritm, dans, fantezie”, de la Târgu-Mureș.

Concursul Național de Dans ”Ritm, dans, fantezie”, aflat anul acesta la cea de-a VII-a ediție, s-a desfășurat sâmbătă, 19 noiembrie, la Târgu-Mureș, și a reunit sute de participanți, membri a 29 de formații, reprezentând 15 localități, din 11 județe ale țării: Brăila, Teleorman, Prahova, Vaslui, Bacău, Arad, Cluj, Bistrița-Năsăud, Covasna, Gorj și Mureș. Gorjul a fost reprezentat de o formație de dansuri de la Palatul Copiilor Târgu-Jiu, pregătită de prof. Adriana Dănciulescu. ”De la Palatul Copiilor Târgu-Jiu am participat cu formația de dansuri ”Golden”, formată din 10 fete, eleve în clasele V-VIII. Am obținut Premiul II la secțiunea ”dans modern” și o Mențiune la secțiunea ”fantezie coregrafică”. Cred că este un rezultat bun, mai ales că mai mult de jumătate dintre fete sunt începătoare și s-au aflat pentru prima dată pe scenă, iar lupta a fost foarte strânsă. A fost un concurs dur, iar notarea s-a făcut pe loc”, a declarat aceasta. Concursul Național de Dans ”Ritm, dans, fantezie” a fost organizat de Palatul Copiilor Târgu-Mureș, sub egida Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Inspectoratul Școlar Județean Mureș, și s-a adresat formațiilor de dansuri din palate/cluburi ale copiilor, asociații/cluburi particulare din județul Mureș și alte județe din țară și străinătate.

În cadrul concursului, formațiile de dans modern, dans sportiv, dans contemporan și balet au trebuit să prezinte câte două coregrafii la genuri diferite, iar formațiilor de dansuri populare li s-a cerut să prezinte o suită de jocuri populare din zona pe care o reprezentau.

R.L.