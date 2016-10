Noi rezultate la concursul pentru posturile de director

Alte zece unități de învățământ din județul Gorj se adaugă pe lista celor a căror conducere a fost stabilită ca urmare a promovării a unuia sau a mai multor candidați a tuturor probelor concursului pentru posturile de director și director adjunct. În majoritatea cazurilor, pe funcție vor rămâne tot actualii directori.

În perioada 26 – 27 octombrie, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj au susținut probele de evaluare a CV-ului și a ofertei manageriale candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct din alte zece unități de învățământ din județ: Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială ”Gheorghe Tătărăscu” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială ”George Uscătescu” Târgu-Cărbunești, Școala Gimnazială Nr. 1 Dănești, Școala Gimnazială Nr. 1 Polovragi, Școala Gimnazială Nr. 1 Telești, Școala Gimnazială Nr. 3 Rovinari, Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Târgu-Jiu, Colegiul Național ”Spiru Haret” Târgu-Jiu și Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu-Jiu. La Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu, postul de director va fi ocupat în continuare tot de Popescu Aurel, de altfel singurul candidat înscris, în timp ce funcția de adjunct va fi ocupată de Bouleanu Anca Maria. La Școala Gimnazială ”Gheorghe Tătărăscu” Târgu-Jiu se dispută doar postul de director adjunct, asta deoarece dintre cele două candidate înscrise pentru postul de director una s-a retras, iar cealaltă a picat proba scrisă. Pentru postul de adjunct au concurat trei candidate: Frățilescu Mihaela, Niculescu Mariana și Rădoi Adriana. Cel mai mare punctaj l-a obținut ultima dintre ele. O altă unitate de învățământ la care ultimele probe ale concursului au vizat doar postul de director adjunct este Școala Gimnazială ”George Uscătescu” din Târgu-Cărbunești; pentru acest post a candidat doar Spilcă Cristina, care a și fost declarată admisă. Postul de director de la Școala Gimnazială Dănești a fost dorit de două candidate, Brînzan Nicoleta și Vuc Adela Lavinia; prima a obținut un punctaj de 124.500 puncte, iar cea de-a doua de 119.550 puncte. La Școala Gimnazială Nr. 1 Polovragi director va fi Georgescu Aurelian, iar la Școala Gimnazială Nr. 1 Telești Schintee Gheorghe-Gigi, în timp ce la Școala Gimnazială Nr. 3 Rovinari concursul pentru aceeași funcție a fost câștigat de Gheorghiță Schipor Laura, care a obținut un punctaj de 129.925 puncte. Aceasta a avut o contracandidată, în persoana lui Pop Paraschiva, care a obținut un punctaj de 126.500 puncte. Postul de director de la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Târgu-Jiu a fost dorit de cinci candidați, însă doar patru dintre aceștia s-au prezentat la probele de evaluare a CV-ului și a ofertei manageriale. Aceștia sunt: Voinea Oana, Belega Elena, Badea Marius și Richiter Adriana. Dintre cei patru, cel mai mare punctaj l-a obținut Belega Elena. În ceea ce privește postul de adjunct, pentru acesta au concurat două dintre candidatele care s-au înscris și pentru postul de director: Voinea Oana și Richiter Adriana. În acest caz, cel mai mare punctaj l-a obținut Voinea Oana. La Colegiul Național ”Spiru Haret” Târgu-Jiu, director va fi tot Carmen Cosmulescu, numită pe acest post în toamna acestui an, după ce fostul director, Gheorghe Gorun, s-a pensionat. Postul de director adjunct va fi ocupat de Tudorache Ionescu Adela. La Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu-Jiu, pentru postul de director au concurat 3 candidați: Pătruț Felicia, Giorgi Daniel și Șofei Carmen Elena. Cel mai mare punctaj l-a obținut Pătruț Felicia. Aceasta o va avea ca adjunct pe Bîzocu Codruța.

Ultima săptămână de probe

Probele de evaluare a CV-ului și a ofertei manageriale se vor încheia în Gorj pe 4 noiembrie. Săptămâna aceasta mai sunt programați candidații de la: Grădinița cu Program Prelungit ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu, Liceul Tehnologic Bustuchin, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Târgu-Jiu, Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia, Școala Gimnazială ”Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială Borăscu, Liceul Tehnologic Bîlta, Runcu, Liceul Tehnologic Bîlteni, Școala Gimnazială Nr. 1 Rovinari, Colegiul ”Gheorghe Tătărescu” Rovinari, Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială Stănești, Colegiul Tehnic Mătăsari, Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu”, Școala Gimnazială Bumbești Jiu, Școala Gimnazială Nr. 2 Motru, Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni, Școala Gimnazială Crușeț, Școala Gimnazială Lihulești, Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu, Palatul Copiilor Târgu-Jiu, Liceul de Arte ”Constantin Brăiloiu” Târgu-Jiu, Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Târgu-Jiu, Liceul Teoretic Novaci, Școala Gimnazială ”Voievod Litovoi” Târgu-Jiu și Liceul Energetic Târgu-Jiu. Analiza CV-ului este realizată în plenul comisiei de concurs, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV, în timp ce în cadrul interviului, cu o durată de maximum 30 de minute, se apreciază, conform criteriilor și punctajelor din metodologie, scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea ofertei manageriale dublate de un plan operațional pentru un an. Afişarea rezultatelor concursului pentru posturile de director și director adjunct este programată în data de 18 noiembrie. Contestaţiile pentru proba de interviu pot fi depuse în intervalul 21-23 noiembrie. Soluţionarea contestaţiior şi afişarea rezultatelor finale sunt prevăzute pentru intervalul 24 noiembrie – 9 decembrie 2016. Ultima etapă a concursului – validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister – este programată în data de 16 decembrie 2016. Va fi declarat „promovat” la concurs, candidatul „admis” care a obținut cel mai mare punctaj total. În cazul egalității de punctaj, va fi declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă și în această situație egalitatea se păstrează, pentru unitățile de învățământ cu filiera tehnologică, va fi declarat „promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocațională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unității de învățământ, iar pentru celelalte unități de învățământ va fi declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă și în această situație egalitatea persistă, va fi declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a CV-ului.

Roxana Lupu