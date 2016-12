Nu şi-au ridicat buletinele pentru a vota

Situaţie hilară la Târgu-Jiu! Deşi salariaţii Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor (DPCLEP) Târgu-Jiu au lucrat toată săptămâna trecută după un orar prelungit pentru a veni în sprijinul celor care nu aveau buletinele valabile, respectiv erau expirate ori pierdute, şi astfel nu-şi puteau exercita dreptul de vot la alegerile parlamentare din 11 decembrie, sute de persoane din municipiu şi din comunele arondate nu s-au prezentat să-şi ridice buletinele sau cărţile de identitate provizorii.

“Pe întreaga săptămâna trecută, am primit circa 500 de cereri noi pentru eliberarea de acte de identitate. Aceste cifre sunt vizibil mai mici faţă de alt scrutin electoral, de exemplu cel din iunie când au fost alegerile locale. Totodată, ne-am confruntat şi cu o altă situaţie. Duminică, în ziua votului pentru parlamentare, avem 250 de acte de identitate definitive ori provizorii ai căror posesori nu veniseră să le ridice. Per general, pot spune că nu a fost o săptămână la fel de agitată ca la alt gen de alegeri electorale şi este păcat că, deşi am lucrat să scoatem la timp aceste acte de identitate pentru ca oamenii să poată vota, au fost atât de multe persoane ce nu au venit să-şi ridice documentele de identitate”, a declarat Laurenţiu Dan, directorul executiv al DPCLEP Târgu-Jiu.

Sâmbătă, pe 10 decembrie, orarul de lucru al unităţilor din judeţul Gorj ale Evidenţei Persoanelor a fost de la 08.00 la 16.00, iar duminică, 11 decembrie, în ziua alegerilor prezidenţiale, funcţionarii de la serviciile comunitare locale din judeţ, dar şi cei de la DCJEP Gorj, au lucrat cu publicul în intervalul orar 08.00 – 21.00.

Izabella Molnar