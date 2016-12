Pedepse cu executare pentru două evazioniste

Curtea de Apel Craiova le-a trimis în spatele gratiilor pe două femei care în primăvară primiseră deja condamnare cu executare la Tribunalul Gorj într-un dosar în care erau acuzate de evaziune fiscală. Lor li s-a imputat un prejudiciu de peste 6 milioane de lei, bani care ar fi reprezentat taxe neplătite la stat de către firmele lor. Inculpatele au folosit documente false, în special facturi și chitanțe fiscale, firmele implicate în acest gen de „afaceri” fiind USA ROM IINTERNAȚIONAL SRL, ELEGANT IMPEX SRL și CORP METAL SRL. Aproape 1000 de facturi au fost emise în urmă cu un deceniu între cele două firme pentru a fi diminuată baza impozabilă datorată statului, aceea fiind perioada în care cei implicați în afacerile cu fier vechi prosperau peste noapte, convinși fiind că nimeni nu le va dovedi șmecheriile.

Acum vine însă scadența acelor vremuri, magistrații din Bănie dispunând pedepse cu executare pentru cele două inculpate. „Condamnă inculpata Voina Ana Simona la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c (dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (979 acte materiale). (…) Condamnă inculpata Stănescu Mariţa, la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b, şi c Cod penal de la 1969 c (dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) ca pedeapsă complementară, pentru săvârşireaa infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (580 acte materiale).(…) Anulează cele 979 facturi fiscale falsificate şi chitanţele aferente”, au stabilit judecătorii Curții de Apel Craiova.

Gelu Ionescu