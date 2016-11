Permisul fals i-a adus o condamnare

Magistrații Judecătoriei Târgu Jiu au pronunțat verdictul într-un dosar în care un gorjean a fost acuzat de comiterea infracțiunii de uz de fals, după ce ar fi falsificat un permis de conducere și l-ar fi folosit în străinătate. Adevărul a ieșit însă în cele din urmă la iveală, iar inculpatului nu-i mai rămâne acum decât să aștepte o sentință finală, cea de la prima instanță nefiindu-i deloc una favorabilă. „Condamnă inculpatul Voica Badea, la pedeapsa de 1 an închisoare. (…)Condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare. (…)Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, în pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celeilalte pedepse, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare. (…)Anulează permisul de conducere seria FG6856321C emis de autorităţile din Italia, în anul 2011. (…)Obligă pe inculpat la plata sumei de 800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat”, se arată în decizia instanței, care nu este definitivă.

Gelu Ionescu