Peste 850 de joburi vacante, în ţările UE

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă în această perioadă, prin intermediul reţelei EURES România, un număr de 855 locuri de muncă vacante.

Astfel, pentru Portugalia se caută 280 de culegători de zmeur şi 20 şefi de echipă, în timp ce Malta are nevoie de 200 de şoferi autobuz şi tramvai. De asemenea, Italia pune la bătaie 100 de posturi de infirmier şi 40 de asistent medical. Şi oferta Germaniei este una bogată căutându-se: 10 asistent medical, 10 şofer autobuz, 10 mecanic de locomotivă, cinci mecanic auto, cinci operator maşini, trei operator stivuitor, doi tinichigiu, doi bucătar, un commis de cuisine, un dulgher, un inginer în construcţii civile, un ţiglar, un şef de schimb, un sous chef, un inginer securitate în funcţionare, un specialist testare software, un muncitor în domeniul asigurării calităţii. Angajatorii din Slovacia caută câte 20 de lucrători în asamblarea echipamentelor electrice şi alţi 20 operatori în producţie, în timp ce Danemarca recrutează 30 de culegători de căpşuni, iar Marea Britanie caută 24 îngrijitori de persoane. Irlanda angajează în această perioadă 11 tranşatori de carne, 10 crescători de animale pentru producţia de lapte şi carne, precum şi un mecanic utilaje. Oferta Austriei cuprinde zece posturi de zugrav şi tot atâtea de lucrători forestieri, iar Belgia are nevoie de: trei operator CNC, un brutar, un electrician, un electrician mentenanţă, un lucrător în producţie, un mecanic întreţinere, un mecanic camion, un operator maşină, un operator maşină de debitat/tăiat, un operator maşină adezivi, un operator maşină (ştans), un patiser, un sudor semiautomat, doi tehnicieni mentenanţă, un tehnician poduri rulante. Şi Norvegia caută doi electricieni, Spania are vacantă încă postul de masor, iar un angajator din Ungaria recrutează un medic veterinar. Reţeaua EURES oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatorilor o varietate de servicii: obţinerea unui job în statele membre Uniunii Europene, servicii gratuite de mediere privind încadrarea în munca în străinătate, informaţii detaliate asupra locurilor de muncă adecvate, asigurarea unui grad ridicat de transparenţă. Pentru a se înregistra în baza de date a serviciului EURES, doritorii gorjeni trebuie să se prezinte la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj cu un dosar care să conţină cazierul judiciar, o adeverinţă de la medic «apt de muncă, clinic sănătos» şi buletinul.

I.M.