Pomana porcului și lăutari pentru turiștii din Rânca

O petrecere de toată pomina a fost organizată la sfârșitul săptămânii trecute la Rânca, în imediata apropiere a pârtiei principale din stațiune. Unul dintre proprietarii pensiunilor de aici, Constantin Pănescu, șef al cabanierilor din Rânca, a ținut să le facă toate poftele musafirilor săi, turiști din Timișoara și București dornici să se distreze în avans pentru sărbătorile de iarnă. El a adus aici un porc pe care l-a sacrificat personal, întregul proces până la obținerea șoriciului proaspăt fiind atent urmărit de turiștii veniți de la sute de kilometri. Distracția a fost cu atât mai mare cu cât un taraf de lăutari din zona Târgu-Cărbunești a cântat “live” pentru toți cei care au venit și au sorbit și cel puțin câte o ceașcă de țuică fiartă.

“Sunt tradiții pe care nu le mai întâlnești în multe locuri. Anul trecut, de exemplu, nu am gustat deloc șorici proaspăt, iar despre cum se taie un porc, se pârlește și așa mai departe, nu am mai văzut de câțiva ani. Ne bucurăm nespus că avem posibilitatea să asistăm la așa ceva”, a spus una dintre turiste. Constantin Pănescu a menționat că porcul sacrificat în weekend este deja al doilea pe care l-a tăiat în această iarnă, până la Crăciun mai având pe listă astfel de “probleme”. “Am avut anul trecut un grup de turiști de la Timișoara care s-au distrat de minune de Revelion. Acum însă nu au prins rezervare și tot au vrut să vină aici. Le-am spus că îi așteptăm cu drag în acest weekend, iar dorința lor a fost să sacrificăm un porc și să aducem lăutari, ceea ce, evident, am și făcut. Aceeași dorință am avut-o și de la un grup din București, care, de asemenea, s-a simțit foarte bine la noi și cu alte ocazii”, a spus Pănescu.

Pentru turiști țuica fiartă, muzica lăutarilor și șoriciul proaspăt a fost mai mult decât își puteau dori, mai ales că totul a fost lângă pârtia pe care au putut schia în voie. Unele dintre turiste au renunțat la distracția de pe pârtie pentru a se bucura de ocazia gătitului la ceaun în aer liber. “Eu sunt doar ajutor de bucătar aici, stau și mestec în ceaunul aflat pe foc. Îmi place să simt aroma aceasta a mâncării făcute în fum. E ceva ce nu se obține niciodată la un aragaz dintr-o bucătărie de bloc”, a spus turista venită din Capitală. La pomana porcului a fost prezentă și o tânără din Noua Zeelandă, venită aici cu iubitul său, un român care a ținut în mod special să îi arate Rânca în urmă cu doi ani. Amândoi lucrează pe un vas de croazieră și, după ce au văzut cam tot ce se putea vedea pe pământ ei mărturisesc că doar la Rânca se pot relaxa în liniște. “Ea e puțin șocată pentru că nu cunoaște această tradiție a noastră, dar înțelege toate obiceiurile pe care noi le avem. Acum așteaptă și pomana porcului, despre care i-am povestit, iar în cele din urmă poate o și conving să mănânce ceva”, a declarat Radu, iubitul neozeelandezei rămasă fără cuvinte, în engleză, evident, după ce a descoperit combinația dintre șorici, țuică fiartă și muzica lăutărească, muzică pe care ceilalți turiști au jucat mai multe hore de mână chiar pe zăpada înghețată.

Gelu Ionescu