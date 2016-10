Ponta îi face o previziune și Alinei Gorghiu

Fostul premier, Victor Ponta, nu ratează ocazia de a-i spune șefei liberalilor, Alina Gorghiu, câteva motive pentru care ar putea să aibă și ea soarta lui Vasile Blaga sau a Elenei Udrea chiar. Între cei doi sunt dispute publice de mai mult timp, iar deputatul de Târgu Jiu menționează într-o postare pe contul său de socializare că lidera liberalilor a fost și ea implicată în diverse afaceri, inclusiv în domeniul energetic, doar apropierea pe care o are față de președintele Klaus Iohannis scutind-o până acum de o anchetă mai serioasă. Ponta a ținut să menționeze că nu o poate el amenința cu pușcăria pe Gorghiu, dar după ce i-a spus acum un an lui Blaga despre cum se va încheia cariera lui politică acum poate să vorbească și despre viitorul șefei de la PNL.

„Obsesia dvs. pentru mine este totuși ciudată și mă îngrijorează! Vreau să vă asigur că nici pe departe nu vă pot amenința EU cu pușcăria – măcar din simplu motiv că nu am nicio atribuție sau posibilitate în acest sens ( având în vedere că cei care se ocupă cu asta au trecut de la Traian Băsescu la Klaus Iohannis- om care nu cred să aibă motive de supărare pe dvs)! Din simpatie însă pt dvs ( de pe vremea când îl înjurați la mine pe Crin Antonescu și restul conducerii PNL că nu au vrut să vă nominalizeze la Ministerul Justiției după plecarea Monei Pivniceru) mi-am permis să vă atrag atenția că atitudinea dvs de acum îmi amintește perfect de o altă doamnă din politică, și ea foarte favorizată de un Președinte al României, care iubea foarte tare dosarele altora până a ajuns să le aibă pe ale ei!!!

Eu doar sper să nu ajungeți să împărtășiți soarta Elenei ( deși văd că îi copiați toate părțile rele fără a le deține pe cele bune). Și după cum ați văzut în cazul colegului Vasile Blaga mă pricep la prevestiri”, a menționat Ponta pe Facebook, el amintind aici de câteva contracte în care ar fi fost implicată Gorghiu în domeniul energetic sau că a ocupat funcții anterior în care a fost susținută de persoane aflate acum în spatele gratiilor sau cu probleme penale.

Gelu Ionescu