Ponta, la Consiliul Mondial pentru Energie

Deputatul de Târgu-Jiu este prezent zilele acestea la Consiliul Mondial pentru Energie pe care îl organizează Turcia, Victor Ponta remarcând într-un comentariu făcut pe rețelele de socializare că România nu are un reprezentant de vârf din actualul Guvern care să participe la întrunirea respectivă. Acesta este și motivul pentru care fostul premier îl critică pe ministrul Energiei, Victor Grigorescu, pentru că nu a onorat invitația de a fi prezent la discuțiile ce au loc la Istanbul. În tonul său sarcastic, Ponta glumește pe seama unei eventuale dări afară din Guvern a lui Grigorescu pentru a explica absența acestuia, deputatul considerând ca extrem de importantă prezența oficialilor din Guvernul de la București la CME atâta timp cât aici vin reprezentanți a peste 100 de state din toată lumea.

“Particip la Consiliul Mondial pentru Energie care anul acesta se organizează la Istanbul/ cred că pentru România nu poate exista dezvoltare economică și socială sustenabilă fără o strategie eficientă și o conectare exactă la ce se întâmplă în domeniul energiei în Regiunea noastră și pe plan mondial. Și informațiile și opiniile la care am acces aici sunt inestimabile. Participă reprezentanți din peste 100 de țări – președinți, prim miniștrii, miniștrii ai energiei / plus conducătorii executivi ai celor mai mari companii publice și private din lume! Întrebare – cine trebuia să fie prezent și totuși lipsește de la cel mai mare și important eveniment al anului (deși a fost invitat)??? Ați ghicit – Ministrul tehnocrat al Energiei din ….. România! Credeți că deja l-a dat afară Dacian Cioloș ( nu are «aprobare» din păcate) / sau credeți că a greșit când a auzit că e în Turcia și a plecat (din obișnuință) spre Insula «Turks and Caicos»?!?”, a menționat Ponta pe contul său de Facebook.

Gelu Ionescu