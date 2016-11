Premiu și mențiune pentru ȘPA Târgu-Jiu, la Festivalul ”Ritmuri în mileniul 3”

La începutul acestei luni, două dintre elevele Școlii Populare de Artă din Târgu-Jiu au îmbogățit palmaresul instituției cu o mențiune și un premiu, ambele obținute în urma participării la Festivalul de muzică ușoară ”Ritmuri în mileniul 3”.

Festivalul de muzică ușoară ”Ritmuri în mileniul 3”, ajuns anul acesta la cea de-a XV-a ediție, s-a desfășurat în perioada 2-3 noiembrie, la Berzasca, în județul Caraș-Severin, și a reunit copii și tineri cu vârste cuprinse între 13 și 24 de ani din mai multe județe ale țării. Școala Populară de Artă din Târgu-Jiu a fost reprezentată de două eleve, Geică Denisa Adnana și Popescu Raisa, ambele pregătite de profesorul Sorin Bivolaru. Cele două reprezentante ale Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu s-au întors acasă cu o mențiune și un premiu III. ”Școala Populară de Arte și Meserii ”Ion Românu” Reșița a organizat, în perioada 2-3 noiembrie, ediția a XVI-a a Festivalului de muzică ușoară ”Ritmuri în mileniul 3”, festival la care Școala Populară de Artă Târgu-Jiu a participat cu două eleve de la catedra de muzică ușoară – Geică Adnana și Popescu Raisa. Cele două eleve au participat la secțiuni diferite, respectiv 16-24 de ani și 13-15 ani.

La sfârșitul acestui festival, care pot spune că a fost foarte puternic, printre participanți numărându-se inclusiv absolvenți de Conservator, acestea au obținut o mențiune și un premiu III”, a precizat profesorul Sorin Bivolaru. Mențiunea a fost obținută de Geică Adnana, iar premiul III de Popescu Raisa. ”Eu am intrat în concurs cu două piese ”The start” și ”Acele” și am obținut locul III la Festivalul ”Ritmuri în mileniul 3”. A fost foarte frumos; a fost foarte mare concurența, iar juriul a fost foarte bun”, a spus aceasta din urmă. Festivalul ”Ritmuri în mileniul 3” se adresează soliștilor vocali de muzică ușoară din toată țara și are ca scop descoperirea și lansarea de noi și valoroase talente. În cadrul concursului, fiecare participant trebuie să interpreteze două piese diferite ca factură melodică şi ritmică din care una obligatorie din repertoriul românesc. Festivalul-concurs „Ritmuri în mileniul 3” este organizat de Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Ion Românu”-Reşiţa, Consiliul Local Berzasca, Primăria Berzasca și Casa de Cultură Berzasca.

Roxana Lupu