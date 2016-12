Resurse educaționale gratuite pentru profesori

Fundația Noi Orizonturi pune gratuit la dispoziția profesorilor din toată țara o bază de resurse educaționale experiențiale menite să-i ajute în lucrul cu copiii și tinerii.

Baza de resurse educaționale, disponibilă online, însumează 221 de metode precum jocuri, povestiri, alte activități (simulări, dezbateri, lucru pe grupe, brainstorming etc), dar va fi actualizată și îmbunătățită constant. Organizate pe domenii de învățare (Cetățenie Activă, Angajabilitate, Antreprenoriat social, Leadership, Dezvoltarea caracterului), pe categorii de vârstă (între 10-13 ani, 14-19 ani și peste 20 de ani), dar și în funcție de resursele necesare pentru realizarea activității (minime sau fără resurse) aceste activități ating peste 26 de tematici (Managementul timpului, Luarea deciziilor, A învăța să înveți, Comunitate, Comunicare, Diversitate, Muncă în echipă, Profesia Mea, Umanitate, Înțelepciune, etc.), șase din cele opt competențe europene (matematice, comunicare în limba maternă, exprimare culturală, a învăța să înveți, civice și sociale, antreprenoriale), dar și 18 din cele 24 de trăsături de caracter VIA (http://www.viacharacter.org) care pot fi dezvoltate și prin Programul IMPACT (discernământ, perseverență, viziune&perspectivă, creativitate, autocontrol, plăcerea de a învăța, curiozitate, curaj, tenacitate, spirit cetățenesc, bunătate, iubire, inteligență socială, recunoștință, etc.). Fiecare activitate este prezentată în detaliu urmărind, prin de-briefing (procesarea învățării), obiective clare de învățare ușor identificabile de profesori/facilitatori pe cele trei dimensiuni: cunoștințe, abilități, atitudini (valori). Însumate, aceste activități acoperă peste 92 de ore de învățare sau 15 zile de activități experiențiale altfel. Baza de resurse poate fi consultată accesând următorul link: http://impact-clubs.org/ro/stiri/activitati-impact.

Roxana Lupu