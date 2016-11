Rețineri după percheziţiile făcute la evazioniști din Mehedinți: ”Pentru 15 milioane, bani vechi. O nimica toată!”

Doi bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 32 şi 45 de ani, din Strehaia, au ajuns, joi seara, în arestul Poliției Gorj, după cele patru percheziţii efectuate la sediile unor firme de materiale de construcții, din Mehedinți. Afaceriștii de etnie romă sunt acuzați de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală și complicitate, într-un dosar cu un prejudiciu de aproximativ 600.000 de lei. După cele 24 de ore de reținere, în urma audierilor care au avut loc vineri, la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, suspecții au primit o veste bună de la procurori. Toți trei au fost puși sub control judiciar în timpul verificărilor. ”Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că trei suspecţi ar fi emis, în perioada 2012-2013, facturi fiscale care nu reprezintă operaţiuni reale, ajutându-l în acest mod pe autorul faptei de evaziune fiscală să se sustragă de la plata obligaţiilor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu bugetului de stat în sumă de peste 600.000 de lei. În baza probatoriului administrat s-a procedat la reţinerea pentru 24 de ore a celor trei suspecţi, cu vârste cuprinse între 32 și 45 de ani, toți din localitatea Strehaia, județul Mehedinţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală”, a precizat Andrei Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

”Am înregistrat facturi fictive”

Suspecții sunt acuzați că ar fi stabilit o serie de relaţii comerciale fictive cu o firmă din județul Gorj. ”O nimica toată. Pentru 15 milioane sunt aici, bani vechi. Am înregistrat facturi fictive. Bineînțeles că regret”, a spus unul dintre bărbații încătușați. ”Nu pot să spun nimic. Nu am firmă de materiale de construcții. Nu am făcut afaceri”, a declarat colegul său de dosar.

Loredana Fîciu