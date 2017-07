Rezultate finale la Bacalaureat

Absolvenţii de clasa a XII-a, din județul Gorj, află, astăzi, rezultatele finale la examenul de Bacalaureat 2017. Peste trei mii de candidați vor vedea notele, după analizarea contestațiilor. Acestea vor fi afișate în toate centrele de examen, cât și pe portalul Ministerului Educaţiei, edu.ro. 1043 din cei 3210 candidați au formulat contestații. “Elevii din județul Gorj au depus 1043 de contestații, 423 la limba română, pentru proba scrisă în specializare, în profil, 319 și pentru cea de-a treia probă scrisă 301”, a declarat Georgeta Popescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar. Pentru a fi declarat “promovat”, un absolvent de liceu trebuie să susţină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, toate probele scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea și să obţină media 6 cel puţin, la probele scrise. Examenul s-a desfășurat în zece centre din județul Gorj: Colegiul Național “Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, Colegiul Național “Tudor Vladimirescu”, Liceul Teoretic Novaci, Colegiul Tehnic Nr.2 Târgu-Jiu, Colegiul Tehnic “Ion Mincu”, Colegiul Tehnic Motru, Colegiul Economic “Virgil Madgearu” din Târgu-Jiu, Colegiul Tehnic “Henri Coandă”, Colegiul Național “Spiru Haret” și Liceul Tehnologic Turceni. În județul Gorj, promovabilitatea în prima sesiune a examenului de bacalaureat din acest an a fost, înainte de contestații, 58.85%. Luând în considerare notele la Bacalaureat a fost realizat și un top al celor mai bune licee. Pe primul loc se află Colegiul Național “Ecaterina Teodoroiu”, cu un procent de promovabilitate de 98,75 %, din cei 240 de candidați prezenți, trei fiind respinși. Urmează Colegiul Național “Tudor Vladimirescu”, unde procentul este 98,43 %, din 255 de elevi, patru fiind respinși și Colegiul Național “Spiru Haret”, cu 97,05%. Din 237 de candidați prezenți, șapte au fost respinși.

O singură elevă de 10

O singură elevă a reușit să obțină 10 pe linie, la examenul de bacalaureat 2017. Raluca Petruța Dogaru a absolvit Colegiul Național “Tudor Vladimirescu”, din Târgu-Jiu și, deși a încheiat clasa a XII-a cu media 10, susține că rezultatul testului de maturitate a fost o surpriză. “Sincer, nu mă așteptam. Mă gândeam că voi lua o notă mare, știam că făcusem, dar e greu totuși să iei 10 la toate. Chiar nu mă așteptam. A fost o muncă susținută, nu am lucrat niciodată extrem de mult. Am lucrat constant și mereu am încercat să învăț la toate, la materiile importante. Din clasa a IX-a, de când am intrat la liceu, am învățat mereu, pentru că nu cred că poți să ai rezultate extraordinare, dacă te apuci, doar la sfârșit, în clasa a XII-a. Eu am vrut medie bună. Nu aveam pretenții neapărat să iau media aceasta”, a declarat Raluca Dogaru.

Mama sa lucrează la spital ca asistentă, iar tatăl este inginer la Complexul Energetic Oltenia. Tânăra din Bumbești-Pițic a locuit la Târgu-Jiu, în perioada liceului și spune că părinții au susținut-o permanent. Tânăra de 18 ani vrea să rămână să înveţe și apoi să lucreze în România. Dacă alți absolvenți de liceu au anunțat că vor pleca la studii peste hotare, Raluca spune că familia și prietenii o fac să se simtă legată de România. “În străinătate doar câștigi bani mai mulți, împlinirea sufletească nu cred că o ai dacă pleci din România”, a mai spus Raluca Dogaru. După ce a urmat Profilul Matematică-Informatică, aceasta vrea să se înscrie la Facultatea de Automatică și Calculatoare, din Capitală.

La Turburea, toți candidații au fost respinși, înainte de contestații

Niciun absolvent al Liceului Tehnologic Turburea nu a promovat prima sesiune a examenului de bacalaureat 2017. Edilul șef din localitate, Ion Bîrcă, a declarat că vinovați sunt profesorii, pentru că nu ar fi făcut meditații cu elevii.

Toți cei 16 candidați au fost respinși, un singur elev obținând media 5,86, iar în urma contestației ar putea fi declarat admis. Primarul din localitate susține că singura vină le aparține profesorilor. “Este nota profesorilor care își desfășoară aici activitatea, la liceul din Turburea, nu este nota copiilor. Eu trag un semnal de alarmă de trei ani, în continuu strig să facă meditații”, a declarat Ion Bîrcă, primarul comunei Turburea.

Lucia Călinoiu, directorul Liceului Tehnologic Turburea, susține însă contrariul. “Rezultatele sunt ale elevilor. Profesorii, de fiecare dată, au fost dornici să facă pregătire cu ei, surprinzător, ei nu veneau la pregătire”, a precizat Lucia Călinoiu, directorul Liceului Tehnologic Turburea. Cei care nu au promovat examenul în prima sesiune sunt așteptați să se înscrie din nou, în iulie.

Sesiunea august-septembrie 2017

11 – 14 iulie 2017- Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

27 iulie 2017- Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

21 august 2017- Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă

22 august 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă

23 august 2017- Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă

24 august 2017- Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă

25, 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

28 august 2017- Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

29-30 august 2017- Evaluarea competenţelor digitale – proba D

30-31 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

1 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16.00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 20.00)

2 – 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestaţiilor

6 septembrie 2017- Afişarea rezultatelor finale