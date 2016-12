Rovinărean prins în timp ce vindea petarde

De Ziua Națională a României, un bărbat de 57 de ani, din Rovinari, a fost prins de polițiști într-o piață din oraș, în timp ce oferea, contra cost, 660 de articole pirotehnice din clasa a II-a, deși nu avea autorizație legală de comercializare. Pe numele său a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de comercializare de articole pirotehnice fără drept, care se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă. Petardele au fost confiscate. Acțiunea intitulată “Foc de Artificii”, organizată de Poliția Română, va fi continuată până pe 4 ianuarie, în județul Gorj, fiind vizate atât persoanele fizice, cât şi cele juridice. “Sub coordonarea Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, cu sprijinul Direcţiei de Ordine Publică, polițiștii vor efectua acţiuni şi controale, atât la societăţile comerciale autorizate să desfăşoare operaţiuni cu articole pirotehnice, cât şi în zona pieţelor, târgurilor sau a centrelor comerciale. Este interzisă deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă şi a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine și siguranţă publică, securitate şi pentru protecţia mediului. Este permisă organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie pe a cărui rază se execută jocurile respective. Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă”, avertizează reprezentanții Poliției Române.

În 2015, în județul Gorj, au fost 29 de societăți comerciale autorizate pentru executarea focului de artificii. Polițiștii au desfășurat 176 de acțiuni și controale, în timpul cărora au fost identificate 56 de persoane care desfășurau operațiuni fără drept cu articole pirotehnice. “Au fost constatate 42 de infracțiuni pentru nerespectarea regimului materiilor explozive și au fost indisponibilizate aproape 36.000 de articole pirotehnice, tip petarde și baterii, de peste 500 de kilograme. De asemenea, au fost avizate, în 2015, 26 de focuri de artificii”, a declarat pentru Gorjeanul, Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Loredana Fîciu