S-a spânzurat după o ceartă cu părinţii

O fetiță de 13 ani, din Tismana, a fost găsită spânzurată, joi seara, de o grindă. Descoperirea şocantă a fost făcută de mama minorei, care a sunat imediat la 112. Primele cercetări au arătat că tânăra ar fi recurs la acest gest, după o ceartă cu părinții. ”A fost găsită spânzurată într-o cameră a locuinţei, de o grindă. Din verificări a rezultat faptul că între minoră şi părinţii acesteia au avut loc discuţii contradictorii, existând în familie o stare de tensiune. Nu au fost identificate urme vizibile de violenţă pe corpul fetei. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru moarte suspectă”, a precizat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al judeţului Gorj. Eleva de clasa a VII-a, a Școlii Celei, din cadrul Liceului Tehnologic Tismana, le-ar fi reproșat că o apreciază mai mult pe sora sa mai mică. Nu a lăsat un bilet de adio. Elena a mers la cursuri, iar când s-a întors de la școală s-a spânzurat. ”A mers joi la cursuri, chiar a vorbit cu profesorul de sport și nu a văzut niciun fel de schimbare. A fost la ore. Părinții sunt acasă. Mai plecau în străinătate, dar în ultima perioadă nu au mai plecat. Mai are o soră. Pentru toată lumea e o surpriză neplăcută. Am înţeles că era o elevă fără probleme de comportament. Nu arăta că ar putea recurge la un astfel de gest. Are o soră mai mică şi am înţeles că ar fi avut nişte discuţii cu părinţii, dar despre lucruri minore, ceva legat de faptul că i se părea că este mai puţin apreciată decât sora ei. Lucruri care se întâmplă destul de des la această vârstă, însă nimeni nu se aştepta la aşa ceva”, a declarat Marian Slivilescu, primarul orașului Tismana.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei.

Loredana Fîciu