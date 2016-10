”Școala ultimei șanse”, la Muzeul Județean Gorj

Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” va găzdui, în această după-amiază, o nouă proiecție din cadrul proiectului British Documentary. De această dată, gorjenii sunt invitați să vizioneze documentarul ”Școala ultimei șanse”.

Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” îi invită în această după-amiază, începând cu ora 17.00, pe amatorii de documentare, la o altă proiecție din cadrul proiectului British Documentary, realizat în partneriat cu British Council România. Documentarul, ce va fi prezentat se numește ”Școala ultimei șanse/ Last Chance School” (2004, R. Marc Williamson, 58 minute). ”‹‹Școala ultimei șanse/Last Chance School››” este un documentar despre școlile speciale din Regatul Unit. În fiecare an, mai bine de 5000 de copii sunt excluși din sistemul educațional din Marea Britanie, și mai puțin de 60 dintre ei studiază la Muntham House School: o școală internat specială pentru băieții cu dificultăți emoționale și probleme de comportament. Mulți dintre elevii școlii Muntham House au fost exmatriculați din cauza unui comportament violent și distrugător. Însă profesorii dedicați, aflați sub îndrumarea carismaticului director Richard Boyle, sunt hotărâți să găsească acel lucru care îl va face pe fiecare elev în parte să vrea să își schimbe viața cu totul. Școala este cunoscută drept una dintre cele mai bune instituții de profil, iar unul dintre scopurile sale este să „le ofere băieților o experiență frumoasă”, lucrând cu o echipă extinsă de profesori, terapeuți și lucrători sociali.

Câștigător la categoria CTVC – Best Newcomer Documentary, la Festivalul Grierson, în 2014. Documentarul este subtitrat în limba română. Vă așteptăm în număr cât mai mare!”, transmit reprezentanții Muzeului Județean Gorj. British Council este una dintre cele mai cunoscute organizații guvernamentale din lume, având ca scop promovarea culturii britanice în lume prin proiecte de artă, educație, societate, stimulând astfel schimburile internaționale și înțelegerea multiculturală. De asemenea, Consiliul Britanic organizează cursuri pentru învățarea limbii engleze, precum și pregătire specifică pentru susținerea testelor IELTS și Cambridge. În România, British Council este prezent încă din anul 1938, cu centre în orașele București, Cluj-Napoca și Iași. British Documentary este unul dintre cele mai longevive și populare proiecte ale British Council, care a debutat în 2010, aducând în fața publicului din România cele mai bune documentare britanice.

Pentru fiecare ediție, Consiliul Britanic a încercat să aducă publicului autohton cele mai importante documentare britanice contemporane, care au fost nominalizate sau au câștigat premii British Documentary Awards, una dintre cele mai cunoscute instituții de profil. La Târgu-Jiu, proiectul a debutat în luna mai și se va încheia luna viitoare. Până în prezent, au mai fost proiectate documentarele ”În cautarea lui Sugar Man”, ”Lucian Freud: Tabloul unei vieți”, ”Impostorul”, ”Metrolul londonez, o istorie necunoscută”, ”Bucuria logicii” și ”Tolstoi”. În cursul lunii noiembrie vor fi proiectate ”Libertatea de a promova ura” și ”David Bowie: cinci ani”.

Roxana Lupu