Șoferi prinși în stare avansată de ebrietate

Un bărbat de 46 de ani, din comuna Baia de Fier, a fost depistat, duminică, de polițiști, în timp ce conducea un autoturism Dacia, pe drumul comunal, iar în urma testării cu etilotestul a rezultat o concentrație de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că nu deține nici permis de conducere.”În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de o persoană care nu posedă permis de conducere și aflată sub influenţa alcoolului”, se precizează într-un comunicat de presă al IPJ Gorj. La scurt timp, un alt echipaj de la Rutieră a identificat în trafic un bărbat de 46 de ani, din comuna Dragoteşti, în timp ce conducea un tractor pe raza localității, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu etilotestul a rezultat o concentraţie de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și acesta s-a ales cu dosar penal, riscând să stea până la cinci ani după gratii pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului.

Loredana Fîciu