Staţiunile din ţară, cure de tratament pentru mii de gorjeni

Conducerea Casei Judeţene de Pensii Gorj a prezentat vineri, 23 septembrie, în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, susţinută la Palatul Administrativ din Târgu-Jiu, situaţia la zi a biletelor de tratament repartizate beneficiarilor gorjeni în staţiunile de la nivelul întregii ţări.

Pentru anul 2016 biletele de tratament balnear se derulează pe parcursul a 19 serii; prima a demarat la 15 februarie, iar ultima are ca dată de intrare 29 noiembrie, sejurul fiind de 16 zile. “Până în prezent, Casa Judeţeană de Pensii Gorj a primit şi înregistrat aproximativ 4.700 de cereri prin care se solicită bilete de tratament pentru toate perioadele anului. Pentru întregul an 2016 s-au primit în repartiţia iniţială 3.835 de bilete de tratament repartizate pe cele 19 serii. Pentru primele nouă luni ale lui 2016, am primit spre distribuire, un număr de 2.926 de bilete în următoarele staţiuni: Amara, Bala, Buziaş, Calimăneşti-Căciulata, Covasna, Eforie Nord, Felix, Geoagiu, Govora, Herculane, Lacu Sărat, Mangalia, Moneasa, Neptun, Olăneşti, Saturn, Sângeorz, Târgu-Ocna, Techirghiol, Vatra Dornei, iar la solicitările noastre şi ale prestatorilor de servicii numărul locurilor a fost suplimentat cu 722 de locuri, în total 3.648 de biletele de tratament. Din cele 3.648 de locuri au fost retrase 19 locuri la solicitarea prestatorilor, iar 3.047 au fost valorificate. Facem însă precizarea că seria nr. 15 cu plecare în perioada 26 – 27 septembrie este încă în curs de valorificare”, a declarat directorul executiv al instituţiei, Ioana Talău.

Bilete şi pentru persoanele instituţionalizate

Printr-o bună colaborare între CJP Gorj, staţiunea Bala, Direcţia Generală de Asistenţă Socială Gorj şi Casa Naţională de Pensii, au fost trimise la tratament, gratuit, în cursul acestui an, un număr de 32 de persoane cu dizabilităţi, instituţionalizate în căminele Suseni, Dobriţa şi de la Complexul Vădeni din Târgu-Jiu. “Vom încerca în această toamnă, dacă este posibil deoarece aceste bilete au fost eliberate cu titlu gratuit, să repetăm acţiunea pentru a putea beneficia de aceste servicii cât mai multe persoane”, a precizat şefa CJP Gorj.

Izabella Molnar