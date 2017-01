UAP caută noi stagiari

Uniunea Artiștilor Plastici din România (UAP) a anunțat că, începând din această săptămână, artiștii care doresc să devină membri stagiari ai UAP își pot depune dosarele la secretariatele filialelor de creație din București și din țară. Data limită pentru depunerea dosarelor este 10 februarie 2017.

Conform Regulamentul de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, primirea de noi membri stagiari se face prin depunerea la una dintre filiale a unui portofoliu care să cuprindă: cerere tip completată, în care se vor specifica motivele pentru care se solicită primirea în UAP, C.V. cu participări la expoziţii personale sau de grup, dovada efecturăii masteratului sau obținerii doctoratului în artă (în cazul absolvenților unui alt institut superior decât cel de artă, aceștia vor face dovada activității în domeniul artei, scrisoare de recomandare din partea a doi membri titulari ai UAP, copia diplomei de absolvire a unui institut de învățământ superior, cinci lucrări originale, cu date de identificare. Pentru filiala ”Critică”, este necesară și dovada activității publicistice: CV cu detalirea studiilor de specialitate (istoria și teoria artei, module de arte vizuale, estetică, masterate în arte vizuale, etc.), minim zece articole publicate (eseuri, cronici) dedicate artei contemporane (mai ales românești, așadar după 1945), o scrisoare de intenție privind interesul viitor pentru activități dedicate artiștilor contemporani și desemnarea zonelor de interes din sfera artelor vizuale, grupuri de artiști pe care îi vizează candidatul și nivelul de capacitate curatorială (texte de catalog, discurs vernisaj, relații sponsori/presă, muzeotehnica expoziției etc.), desemnarea câtorva evenimente expoziționale care au marcat candidatul recent, pozitiv sau nu, cunoașterea și folosirea corectă a limbii române, proprietatea asupra termenilor folosiți și interesul candidaților pentru toate formele de artă. În ambele cazuri mai sunt necesare în dosar chitanța pentru plata sumei de 30 euro, la cursul zilei în care se face plata, și o fotografie de tip C.I..

Potrivit anunțului UAP, filialele teritoriale vor trimite dosarele întocmite și avizate conform Regulamentului de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, până la data de 28 februarie 2017, la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4. În momentul de față, Filiala Târgu-Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România are circa 15 membri stagiari. Primirea de noi membri stagiari se face în fiecare an.

R.L.