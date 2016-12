Ultimele săptămâni de nominalizări pentru premiul ”Mentor pentru excelență în educație”

Gorjenii mai au doar două săptămâni la dispoziție pentru a transmite nominalizări în cadrul ediției de anul acesta a Premiului ”Mentor pentru excelență în educație”. Premiul, constând într-un trofeu, diplomă și suma de 8.000 de lei, este acordat profesorilor, antrenorilor care au descoperit și au lansat tinere talente și le-au sprijinit primii pași atât intelectual, cât și moral.

Orice persoană poate să facă o nominalizare atât în nume propriu, cât și în numele unui grup. Nominalizarea trebuie să conțină numele, coordonatele celui nominalizat (adresa poștală, e-mail, telefon, numele instituției în care își desfășoară activitatea), cât și o justificare care să conțină cele mai importante rezultate obținute de copiii și tinerii pregătiți de el, precum și momentele de vârf ale carierei sale, să contureze atât calitățile profesionale, cât și pe cele umane ale persoanei propuse. Nominalizarea trebuie să conțină, de asemenea, coordonatele persoanei care face nominalizarea (numele, adresa poștală, e-mail, telefon), ca aceasta să poată fi contactată în caz de nevoie pentru informații suplimentare. Sunt valabile doar nominalizările făcute pe formularul de nominalizare ce poate fi descărcat de pe site-ul Fundației (www.pentrucomunitate.ro).

Nominalizările se trimit prin poștă la adresa Fundației Pentru Comunitate: 400603 Cluj, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Et. I, The Office C, – pe plic se menționează: Premiul Mentor, sau prin e-mail, la adresa mentor@pentrucomunitate.ro. Pentru acest premiu pot fi nominalizați profesori, antrenori, pedagogi care pregătesc, învață, educă, ajută copii și tineri cu vârste sub 18 ani, care organizează cercuri de specialitate, îndrumă activitatea extrașcolară a acestora, care sprijină cu devotament și cu eficiență lansarea lor pe drumul succesului, care sunt capabili să acorde o atenție sporită acelor copii sau tineri a căror situație familială sau materială i-ar defavoriza în cursa pentru succes, care au înființat unele foruri (competiții, întâlniri, cercuri, cluburi, asociații, etc.) cu un rol semnificativ în dezvoltarea tinerilor, în punerea în valoare a talentului lor și care, prin calitățile lor umane și profesionale, au câștigat de-a lungul unei cariere de mai multe decenii aprecierea comunității locale și a specialiștilor din domeniul lor de activitate. „Premiul Mentor” este acordat anual, începând din 2010, de Fundația Pentru Comunitate și partenerul său oficial – Mol România și urmărește să premieze dascăli de excepţie și să recunoască public valoarea muncii acestora. Dintre cei nominalizați, Consiliul Director al Fundației pentru Comunitate va alege zece personalități din domeniul sportului, artelor, culturii și a științelor, care vor obține Premiul Mentor pentru Excelență în Educație.

Fiecare premiant va primi un trofeu, o diplomă și o sumă în valoare de 8.000 de lei. Nominalizările se pot face până la data de 31 decembrie 2016. Consiliul Director al Fundației Pentru Comunitate va alege câștigătorii Premiului Mentor în luna februarie 2017 și va organiza înmânarea distincțiilor în perioada următoare.

Roxana Lupu