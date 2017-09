Vin fără maşini la serviciu!

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Gorj marchează în aceste zile Săptămâna Mobilităţii Europene 2017. “Deoarece anul şcolar a început săptămâna trecută când a debutat şi Săptămâna Europeană a Mobilităţii, nu am reuşit ca în acest an să implicăm şcoli şi elevi în activităţile pentru marcarea evenimentului. Totuşi, la nivel de instituţie, noi, cei circa 30 de angajaţi ai APM Gorj, am luat decizia ca în această săptămână să venim la serviciu fără maşini. De asemenea, ne-am înscris pe portalul www.mobilityweek.eu şi am transmis invitaţii tuturor primăriilor din mediul urban din Gorj să se înscrie pe acest portal pentru derularea de activităţi specifice”, a declarat Cristina Merfu, purtătorul de cuvânt al APM Gorj.

Săptămâna 16-22 septembrie este dedicată Săptămânii Europene a Mobilităţii, o campanie anuală privind mobilitatea urbană durabilă, organizată de Secretariatul european de coordonare cu sprijinul direcţiilor generale pentru Mediu şi Transport al Comisiei Europene. Săptămâna Mobilităţii Europene reprezintă oportunitatea autorităţilor locale de a introduce şi de a promova măsuri durabile de transport şi de a invita cetăţenii lor să încerce alternative la utilizarea propriilor autovehicule. Tema anului 2017, “O mobilitate nepoluantă, partajată şi inteligentă”, promovează soluţiile de mobilitate partajată şi beneficiile utilizării mijloacelor de transport mai puţin poluante. Pentru a deveni o economie care consumă puţină energie şi poluează puţin, UE a adoptat o serie de obiective ambiţioase de climă şi energie care să fie atinse până în anul 2020. Acestea includ: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră; creşterea cu 20% a eficienţei energetice; o cotă de 20% din consumul total de energie să se constituie energii regenerabile; conştientizarea publicului cu privire la necesitatea de a acţiona împotriva poluării cauzate de creşterea traficului în mediul urban.

Izabella Molnar