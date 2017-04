Zi de sărbătoare la CJCPCT Gorj

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Gorj a sărbătorit, ieri, împlinirea a 49 de ani de la înființarea instituției. Momentul a fost marcat prin expoziții, lansări de carte, dar și acordarea de diplome de excelență și trofee unor personalități culturale și administrative din județ.

Zi importantă pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale! Instituția a marcat, ieri, împlinirea a aproape jumătate de secol de la înființare, eveniment pe care l-a sărbătorit alături de colaboratori. ”Se împlinesc 49 de ani de când a fost înființată această instituție, o instituție care, de-a lungul a aproape jumătate de secol, și-a găsit locul și rostul în rândul instituțiilor culturale din Gorj, reușind să fie, reușind să rămână în același timp cea mai creativă instituție culturală a Gorjului. (…) A avut și noroc, de-a lungul timpului, de directori majoritatea mari personalități, cum ar fi George Barabacea, Antonie Dijmărescu, George Manoniu, Nicolae Vânătoru, Constantin Popescu, ș.a.m.d.. A avut, de asemenea, norocul ca în toată această perioadă de aproape 50 de ani la Centru să lucreze cu adevărat personalități ale culturii gorjene. Aș aminti, foarte pe scurt, pe Anton Bădiță, pe Ion Cănăvoiu, pe Viorel Gârbaciu, aș aminti toată pleiada de angajați ai Centrului de după 1990, unii dintre dânșii cu o experiență uriașă în cultură, precum coregraful Iulian Malea, care își continuă și astăzi activitatea, (…) Stelian Florescu, Pompiliu Ciolacu, Teodor Dădălău, ceilalți colegi ai mei din acest moment ș.a.m.d.. (…) Este instituția care are, dacă vreți, cea mai mare vizibilitate internațională pentru că în decursul timpului, mai exact după 2005 încoace, această instituție a stabilit relații cu creatori de literatură și artă plastică din peste 40 de țări ale lumii. (…) Este singura instituție a Consiliului Județean care are o editură la care, în decursul timpului, au apărut cărți fundamentale pentru cultura populară, pentru istoria și cultura națională. Este singura instituție care își are propriile sale reviste (…) Așadar, o instituție care a încercat să-și facă treaba și și-a făcut treaba, de la început și până astăzi, cu decență, cu simțul măsurii, cu bun-simț”, a spus Ion Cepoi, managerul CJCPCT Gorj.

”Nu suntem o instituție vocală, nu suntem o instituție agresivă. N-am spus niciodată că uneori poate lucrurile nu au fost catalogate așa după cum meritau. Nu am spus niciodată faptul că, deși producem aproape 70% din ceea ce se numește proiect cultural în Gorj, avem o pătrime sau o cincime din bugetul altor instituții. N-am spus faptul că personalul acestui Centru reprezintă o pătrime sau o cincime din personalul altor instituții. Am preferat pur și simplu să ne facem treaba, să nu cerem nimic în plus de ceea ce ni se dă, să căutăm surse astfel încât proiectele acestei instituții nu doar să fie puse în lucru, ci în fiecare an să fim capabili să propunem și să producem și alte proiecte.

Acest lucru a fost posibil, pe de o parte, datorită sprijinul efectiv pe care instituția l-a primit din partea Consiliului Județean Gorj, datorită unor colegi cu adevărat excepționali care au încercat să fie creativi, să-și aibă propriile proiecte, să le urmărească de la început și până la sfârșit și, deopotrivă, colegilor din teritoriu, directorilor de cămine culturale și case de cultură și datorită unei bune părți a primarilor din aceste localități. Am avut norocul, de asemenea, unor colaboratori excepționali din mai toate domeniile vieții culturale gorjene, care au fost alături de noi, s-au simțit bine alături de noi, au venit cu proiecte și, în măsura posibilităților, au dus aceste proiecte la sfârșit. Am vrut să spun toate aceste lucruri pentru că suntem în anul 49. Anul viitor instituția va face 50 de ani, deci o jumătate de veac. Sper să fim cu toții sănătoși și să reușim să facem ca anul 2018 să fie cu adevărat un an aniversar pentru această instituție”, a mai completat acesta.

Expoziții, lansări de carte și diplome de excelență

În programul evenimentului au fost incluse prezentarea expoziției ”Dansul”, de Eric Perjovschi, și a unei expoziții de icoane semnată de Pompiliu Ciolacu, lansarea albumului foto ”Gorj – Portul popular”, realizat de Teodor Dădălău, dar și lansarea volumelor ”Novaci – Lada de zestre”, de Constatin Dârvăreanu, și ”Hora-i obicei străbun”, de Mircea Tutunaru. Un alt punct din programul manifestărilor dedicate sărbătoririi împlinirii a 49 de ani de la înființarea CJCPCT Gorj l-a reprezentat acordarea de Diplome de excelență și trofee. O astfel de Diplomă de excelență a fost acordată CJCPCT Gorj și managerului acestuia din partea Consiliului Județean. ”Pentru mine este o zi specială astăzi. Din partea Consiliului Județean Gorj se acordă o Diplomă de excelență Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, pentru întreaga activitate, și, de asemenea, dumneavoastră, domnule director, pentru coordonarea întregii activități a instituțiilor de cultură gorjene și aportul adus la păstrarea și îmbogățirea patrimoniului cultural al județului Gorj. Vreau să vă spun că veți beneficia în continuare de tot sprijinul nostru în activitatea dumneavoastră de promovare a culturii și a tradiției și a obiceiurilor tradiționale. Să știți că un popor care nu-și promovează cultura și tradițiile consider că-și pierde identitatea”, a spus Florin Muja, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj. În ceea ce privește Diplomele de excelență și trofeele acordate de CJCPCT Gorj, acestea au ajuns la reprezentanți ai unor administrații publice locale din județ care s-au implicat în actul cultural din localitățile respective. ”Aproximativ 70% dintre localitățile județului Gorj sunt viabile din punct de vedere cultural. Mai există procentul acela de 30% în care, din diverse motive, obiective sau subiective, lucrurile nu merg bine. (…) Se pare că în acele localități, oricâte eforturi s-ar face, domeniul acesta, al culturii, este considerat a fi unul să spunem în minoritate. Evident, nu este corect, dar la fel de evident este că existența acelui procent de 70% de așezăminte culturale viabile este mult mai mare decât în alte județe ale țării. (…) Trebuie să recunosc că în ultimii ani, în multe dintre localitățile Gorjului, a apărut o generație de primari tineri, de primari care, pe lângă multe alte lucruri pe care le au de făcut în localitatea respectivă, au depus o parte de suflet și în domeniul acesta cultural, pornind fie de la proiecte pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea așezămintelor de cultură, pornind fie de la proiecte care presupun crearea unei anume baze materiale de practică culturală pentru așezămintele respective, de la evenimente, de la manifestări pe care le-au propus și pe care le susțin și în care ne-au avut pe noi drept parteneri”, a precizat managerul CJCPCT Gorj. Cei doi primari cărora le-au fost înmânate Diplome de excelență și trofee în semn de recunoștință pentru ceea ce fac sunt Gheorghe Epure, de la Polovragi, și Gigel Jianu, de la Motru. Au mai primit Diplomă de excelență Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu-Jiu, dar și Constantin Dârvăreanu și Mircea Tutunaru, autorii celor două volume lansate ieri.

Roxana Lupu