13 divorţuri administrative, tranşate la Starea Civilă din Târgu-Jiu

Târgujienii se iubesc mult, în acest an, dovada stând în cele peste 600 de acte de căsătorie încheiate la Starea Civilă din municipiu. Fie că sunt tineri ori trecuţi de prima tinereţe, oamenii încă mai aleg convieţuirea prin căsătorie, la polul opus fiind divorţurile pe cale administrativă, acestea nefiind semnificative numeric.

Ofiţerii Stării Civile din Târgu-Jiu au rezolvat de la începutul acestui an şi până în prezent doar 13 divorţuri pe cale administrativă. Şeful Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţa Populaţiei (DPCLEP) Târgu-Jiu spune că cifrele sunt vizibil mici în comparaţie cu numărul actelor de căsătorie încheiate. “De la începutul acestui an, am eliberat 656 de certificate de căsătorie şi am încheiat pe cale administrativă 13 divorţuri. În curs de soluţionare, din fericire nu avem nicio solicitare pentru vreun alt divorţ administrativ. În anul 2014 am soluţionat 32 de divorţuri pe cale administrativă, numărul lor fiind cu cinci mai puţine faţă de 2013 când am înaintat acte de desfacere a căsătoriei pentru 37 de cupluri”, a declarat Laurenţiu Dan, directorul DPCLEP Târgu-Jiu. Totodată, anul trecut, la nivelul municipiului s-au înregistrat 626 de acte de căsătorie, precum şi 16 divorţuri administrative.

Cuplurile care înaintează actele pentru desfacerea căsătoriilor pe cale administrativă au şi dreptul de a renunţa la divorţ în termen de 30 de zile de la depunerea actelor aferente, astfel că, cererea cu pricina se clasează de către autorităţi. Pentru divorţul la ofiţerul Stării Civile, ambii soţi trebuie să fie prezenţi, să completeze o declaraţie şi o cerere şi să nu aibă copii minori în întreţinere. După ultima declaraţie completată de cei doi în timpul procesului de divorţ, hotărârea, respectiv certificatul de divorţ se eliberează în termen de 15 zile, în trei exemplare. Dintre acestea, două vor ajunge la parteneri şi unul va rămâne la Primăria Târgu-Jiu.

Şi în 2016, taxele pentru cununia civilă, dar şi pentru desfacerea căsătoriei au rămas neschimbate la Târgu-Jiu. Astfel, taxa pentru divorţul pe cale administrativă este de 500 de lei, iar căsătoriile în timpul săptămânii până în ora 16.00 sunt gratuite, cei care vor să-şi oficializeze relaţia în weekend vor plăti 160 de lei, iar îndrăgostiţii care vor să-şi lege destinele sub Poarta Sărutului trebuie să achite 400 de lei.

Izabella Molnar