14% dintre femeile consultate gratuit în campania pentru depistarea cancerului la sân, suspecte

Aproximativ 14% dintre cele 1.129 de femei care au fost consultate gratuit, în perioada 15 octombrie – 27 noiembrie, la ediţia de anul acesta a campaniei “Nu am făcut destul”, desfăşurată de Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) prezentau suspiciuni de cancer de sân. Campania s-a desfășurat în județul Gorj.

Potrivit unor date prezentate, miercuri, de preşedintele FABC, Cezar Irimia, 78% dintre femeile examinate nu făcuseră, anterior, niciun control medical la sân, 6% au un istoric de cancer de sân în familie, iar 3% dintre femeile cu probleme la sâni nu au împlinit 40 de ani. Cezar Irimia a afirmat că anual sunt diagnosticate cu cancer la sân 8.900 de femei, dintre acestea aproximativ 30% pierzând lupta cu viaţa.

Cu ajutorul voluntarilor de la Societatea Studenţilor în Medicină din Bucureşti (SSMB), 1.129 de femei din şapte judeţe – Bacău, Buzău, Braşov, Argeş, Vâlcea, Gorj şi Mehedinţi – au fost consultate clinic în perioada octombrie – decembrie. Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer atenţionează asupra necesităţii derulării unui program naţional de screening. “În străinătate, programele naţionale de screening sunt o normalitate. Noi credem că e timpul să acceptăm că dreptul la sănătate chiar este un drept universal. Un program de screening pentru toate femeile cu vârsta cuprinsă între 24 şi 64 de ani, realizat în concordanţă cu recomandările europene, ar fi esenţial”, a declarat Cezar Irimia.

Din observaţiile medicilor, cele mai frecvente modificări ale sânilor sunt prezenţa formaţiunilor palpabile, dureroase sau nedureroase, precum şi retractarea mameloanelor sau secreţiile mamelonare. Specialiştii recomandă autoexaminarea lunară a sânilor, lucrurile care ar trebui să le trimită pe femei imediat la medic fiind: noduli, denivelări, modificări de formă, culoare sau simetrie, plieri, mameloane întoarse înăuntru, secreţii.

Vizita la medic pentru controlul sânilor trebuie efectuată o dată la trei ani până la vârsta de 40 de ani şi o dată pe an după vârsta de 40 de ani. După 40 de ani, femeile ar trebui să efectueze anual o mamografie şi să beneficieze de examinarea clinică a sânilor, susţin specialiştii.

În cadrul campaniei, în ultimii trei ani, au fost testate un număr total de 3.166 femei din 16 judeţe şi au fost depistate 314 cazuri cu suspiciuni. “Nu am făcut destul” este o campanie de informare despre cancerul de sân iniţiată de Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer cu sprijinul Alianţei Pacienţilor Cronici din România.

Potrivit statisticilor prezentate de FABC, 25 de femei sunt diagnosticate zilnic în ţară cu cancer de sân, înregistrându-se un procent al mortalităţii din cauza acestei maladii de 36% din cazurile diagnosticate, mai mare decât media europeană (29%) şi decât cea mondială (31%).

A.S.