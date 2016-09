Angajații Consiliului Județean au strâns peste două sute de saci cu gunoaie

Și în acest an, angajații Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj din cadrul Consiliului Județean – partener strategic în cadrul proiectului Let’s do it Romania – au fost implicați în toate etapele de implementare, la nivelul întregului județ, a acțiunii de curățenie și strângere de gunoaie într-o singură zi. Peste două sute de saci cu gunoaie s-au strâns.

Întrucât pentru ziua de sâmbătă, 24 septembrie 2016, zi oficială de curățenie, salariații SJGDAS au fost repartizați să monitorizeze activitatea de curățare de gunoaie a localităților din județ, angajații Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj din cadrul Consiliului Județean au stabilit să participe efectiv la curățenie cu o zi înainte, respectiv pe 23 septembrie. „Un număr de 15 angajați ai serviciului, însoțiți de șase angajați ai Camerei Agricole Gorj am curățit de deșeuri, pe ambele părți, zona Preajba începând de la Coleus – Cartierul Tineretului -până la intrarea în satul vechi. Am colectat un număr de 143 saci de 120 litri deșeuri reciclabile (plastic, PET, doze aluminiu, sticlă, textile), care în aceeași zi au fost ridicate de mașina firmei POLARIS MEDIU”. Mulţumesc Şcolii Gimnaziale Nr 3 Rovinari coordonată de doamnele profesoare Delia Adam, Maria Borugă, Mihaela Chinde şi Mihaela Bolborea şi domnului coordonator din partea primăriei Paul Podărelu’’, a precizat Ovidiu Borugă, șef serviciu.

Peste 60 de saci cu gunoaie, colectați sâmbătă la Preajba

Acțiunea de curățenie în cartierul Preajba a continuat și sâmbătă, 24 septembrie, la ea participând și un număr de 32 de elevi și însoțitori de la DGASPC Gorj, pe care reprezentanții SJGDAS Gorj i-au condus la două mormane de deșeuri în punctele ,,La Saivan’’ și ,,La Isac’’, de unde s-au colectat 64 de saci de 120 litri cu deșeuri reciclabile. “Mizeria existentă în împrejurimile cartierului Preajba s-a atenuat de moment, datorită acestui proiect, din păcate, fără participarea prejbenilor. Fără o educație în spiritul respectului față de natură, fără o conștientizare reală a efectelor negative a abandonării deșeurilor în natură, neîncheierea de contracte de salubrizare cu un operator autorizat care să asigure o infrastructură bună și blândețea în aplicarea de sancțiuni legale împotriva celor care poluează, mizeria va exista în continuare și, ușor – ușor vom fi acoperiți de gunoaie”, a declarat Marcel Burciu, directorul Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj. Săptămâna viitoare, este posibil ca angajații Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj să organizeze o acțiune de colectare a gunoaielor în zona Rânca.

