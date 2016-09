APM Gorj marchează Săptămâna Europeană a Mobilităţii

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Gorj participă la promovarea “Săptămânii Europene a Mobilităţii”, eveniment susţinut şi realizat de către Comisia Europeană, în perioada 16 – 22 septembrie 2016.

Tema de anul acesta – “Mobilitatea inteligentă şi durabilă – o investiţie pentru Europa” – face referire la principalele trei moduri de transport durabil: transportul public, mersul cu bicicleta şi mersul pe jos, modalităţi de deplasare care pot încuraja publicul să aibă un stil de viaţă activ.

“Vom marca şi noi evenimentul prin organizarea unui marş al bicicliştilor în municipiul Târgu-Jiu. Acţiunea este programată pentru marţi, 20 septembrie, de la ora 10.00. Plecarea va fi din zona CAM, se va pedala pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu – Strada Vasile Alecsandri – Bulevardul C. Brâncuşi – Piaţa Prefecturii. Vor participa circa 150-200 de persoane, cu precădere elevi ai liceelor din Târgu-Jiu, angajaţi ai instituţiei noastre, dar aşteptăm şi autorităţi locale şi judeţene, precum şi alţi salariaţi din instituţiile publice. Parteneriate am făcut doar cu unităţile de învăţământ, dar am transmis invitaţii de participare către toate instituţiile publice. Practic, prin acest eveniment, încurajăm mersul pe bicicletă şi mişcarea în aer liber”, a declarat Nicolae Giorgi, directorul APM Gorj.

Administraţiile publice locale din judeţul nostru pot participa la acest eveniment prin organizarea şi desfăşurarea de activităţi specifice şi se pot înscrie pe pagina de internet creată pentru aceste acţiuni şi anume www.mobilityweek.eu. Săptămâna Europeană a Mobilităţii din anul 2016 se concentrează pe realocarea zonelor urbane, pentru a fi mai plăcute şi locuibile, iar prin a face acest lucru se creează o mai bună calitate a vieţii pentru toţi locuitorii. Comisia Europeană îşi intensifică sprijinul pentru oraşe, prin pachetul de măsuri în mobilitatea urbană, adoptat recent. Cu Pachetul Mobilitatea Urbană, Comisia susţine măsurile de sprijin în domeniul transportului urban, prin încurajarea schimbului de experienţe (cele mai bune practici şi stimularea cooperării); furnizează sprijin specific financiar concentrându-se pe cercetare şi inovare în furnizarea de soluţii pentru provocările de mobilitate urbană; consolidarea cooperării internaţionale.

Izabella Molnar