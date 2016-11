Apropierea iernii nu îi sperie pe drumarii gorjeni

Meteorologii anunță o scădere semnificativă a temperaturilor, precum și apariția ninsorilor, în următoarele zile. Reprezentanții Secției Drumuri Naționale (SDN) Târgu-Jiu dau asigurări că nu vor fi probleme în privința deszăpezirii.

Secţia Drumuri Naţionale Târgu-Jiu are la dispoziţie 25 de utilaje de deszăpezire. Potrivit reprezentanților SDN, jumătate dintre utilaje sunt cu lamă şi vor fi utilizate pentru programul de iarnă 2016 – 2017. Ion Tudor, şeful Secţiei Târgu-Jiu a Drumurilor Naţionale, a declarat că jumătate din utilaje aparţin instituţiei şi jumătate au fost aduse de la secţii din judeţele vecine, dat fiind faptul că în Gorj există tronsoane de drum şi în zona submontană şi montană. „Pentru această perioadă, utilajele ne ajung, chiar dacă o să fie zăpezi în zona de nord a judeţului. Suntem acoperiţi până când se vor stabili firmele care vor asigura serviciile de deszăpezire pe drumurile naţionale din Gorj“, a declarat Ion Tudor, şeful Secţiei Târgu-Jiu a Drumurilor Naţionale.

Licitația organizată de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a fost câștigată de societatea Delta ACM, din județul Olt. Rezultatul a fost contestat de firmele Anastamar și Gecor din Giurgiu. Decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a contestaţiilor a fost, la rândul ei, contestată la Curtea de Apel din Bucureşti, care joi ar fi trebuit să se pronunţe în acest caz. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor(CNSC) a respins contestaţia depusă împotriva firmelor care au câştigat licitaţia pentru deszăpezirea drumurilor naţionale din Gorj. Gorjul are peste 443 de kilometri de drumuri naţionale. Dacă va fi menţinut rezultatul licitaţiei de la Craiova, de deszăpezire se va ocupa asocierea DELTA ACM 93 SRL & REBELIS CONSTRUCŢII SRL. Acordul-cadru va viza perioada 2016 – 2020 şi are prevăzut un buget de 34,7 milioane de lei.

M.S.