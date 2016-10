”Bani de liceu” pentru aproape o mie de elevi din Gorj

Numele a aproape o mie de elevi din județul Gorj figurează anul acesta pe lista finală a solicitanţilor eligibili pentru programul naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”. Numărul acestora este mai mic decât cel înregistrat anul trecut.

Pentru a se putea număra printre beneficiarii programului ”Bani de liceu”, elevii trebuiau ca, în primele două săptămâni de școală, să depună, la secretariatele unităților de învățământ pe care se frecventează, o cerere însoțită de mai multe documente: copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului, copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei, acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de orfan, urmaş al eroilor revoluţiei, bolnav de TBC şi se află în evidenţa dispensarului şcolar, că suferă de diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor, acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei și adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte media generală şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”. Acordarea ajutoarelor sociale a fost făcută după anchete sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisii. Potrivit datelor publicate pe portalul ”Bani de liceu”, 946 de elevi din Gorj îndeplinesc condițiile necesare pentru a se număra printre beneficiarii programului. Dintre aceștia, cei mai mulți provin de la Liceul Tehnologic Turceni (94), Colegiul Tehnic Motru (58), Liceul Teoretic Novaci (55), Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Târgu-Jiu (43), Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Târgu-Jiu (42), Colegiul Național ”Tudor Arghezi” Târgu-Cărbunești (40) și Liceul Tehnologic Tismana (40). Banii vor fi acordaţi elevilor atât în perioada cursurilor şcolare, cât şi în perioada pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat. Ministerul Educaţiei desfășoară de peste 12 ani Programul naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, prin care acordă un sprijin financiar pentru elevii din licee şi şcoli de artă şi meserii. De sprijinul financiar acordat prin intermediul acestui program pot beneficia elevii ce provin din familii defavorizate, ale căror venituri medii brute, pe membru de familie, realizat cu trei luni anterioare depunerii cererii, este de maximum 150 de lei. De aceste venituri beneficiază şi elevii aflaţi sub o măsură de protecţie, sau aflaţi sub tutelă ori curatelă. Pentru stabilirea venitului brut se iau în calcul doar veniturile cu caracter permanent, şi anume: salariile, chiriile, veniturile din activităţi independente, pensia alimentară, pensia, pensia de urmaş, dividentele, alocaţia de plasament, tichetele de masă şi tichetele cadou. Acest sprijin financiar le este însă retras elevilor dacă aceştia acumulează mai mult de 20 de absenţe nemotivate, sunt eliminaţi de la cursuri pe o perioadă de trei până la cinci zile din motive de rea purtare, media la purtare scade sub nota 7 sau dacă sunt exmatriculaţi.

R.L.