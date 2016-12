Data de 3 decembrie marchează Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj a lansat cu această ocazie Campania educaţională ,,Împreună!”, care se va desfăşura în perioada decembrie 2016 – februarie 2017. Prin această campanie, profesorii consilieri școlari, Popescu Nicoleta și Șcheau Daniela, coordonatorii activităților, își propun să contribuie la creşterea gradului de înţelegere şi de acceptare a copiilor cu cerinţe educative speciale, la eliminarea prejudecăţilor şi stereotipiilor, a discriminărilor, în folosul dezvoltării depline a potenţialului fiecăruia dintre copiii cu dizabilităţi.

În acest an campania cuprinde mai multe etape de desfăşurare:

A: Modulul de consiliere şcolară ,,Înţelegem şi acceptăm diferenţele!”( decembrie 2016 – martie 2017), care cuprinde activităţi de consiliere de grup structurate în următoarele categorii:

I. Activități prin care se urmărește crearea unei atmosfere de deschidere şi destindere, sigure printre participanţi și facilitarea intercunoaşterii, comunicării și colaborării;

II. Activități care au ca scop conştientizarea elevilor asupra problematicii persoanelor cu dizabilităţi şi a integrării lor în societate;

III. Activități care au ca scop conștientizarea elevilor cu privire la faptul că un copil cu dizabilităţi are dreptul la o viaţă decentă şi deplină. El are dreptul la îngrijire, educaţie, asistenţă medicală şi instruire specială.

B: Concurs de desene, eseuri, compuneri, poveşti de succes, etc., având ca temă principală integrarea socială a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi intelectuale (aprilie – mai 2017);

C: Culegere de idei de proiecte care să se refere la problematica persoanelor cu dizabilităţi (iunie 2017).

Coordonatorii campaniei urează succes tuturor profesorilor consilieri școlari și cadrelor didactice care se vor implica în implementarea activităților.

Director CJRAE Gorj,

Prof. Șcheau Daniela