Conducerea SANITAS Gorj marchează cum se cuvine Ziua Femeii

Conducerea Sindicatului Sanitas Gorj continuă tradiția și face un gest simbolic pentru membrii săi de sindicat, cu ocazia zilelor de 8 şi 9 martie. Valentin Popa, preşedintele organizaţiei, spune că toate cele peste 2.300 de femei înscrise în sindicat vor primi flori şi nu numai.

Membrii Sanitas Gorj se vor bucura şi în acest an de venirea primăverii. Conducerea sindicatului a început deja pregătirile pentru 8 şi 9 martie. Valentin Popa spune că nu se putea să se treacă cu vederea acest moment al anului. „Continuăm tradiția. De Ziua Femeii noi mereu am dat măcar o floare doamnelor şi domnişoarelor din sindicat, lucru pe care îl vom face şi în acest an; facem un gest simbolic pentru cele în jur de 2.300 de membre de sindicat. Desigur, de acest gest vor beneficia și membrele sindicatului condus de Ion Măruță, care s-a afiliat la Sanitas.”, a declarat Valentin Popa, preşedintele Sindicatului Sanitas Gorj. Popa a mai spus că vor fi pupate toate doamnele şi domnişoarele din sindicat, însă nu se va ocupa personal, ci va apela şi la ceilalţi reprezentanţi ai săi.

M.S.