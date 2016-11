Deficit de zeci de angajați la Ambulanța Gorj

Personal medical puțin și mașini de intervenție din ce în ce mai vechi, aceasta este situația la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, chemat la tot mai multe intervenții în care solicitanții doresc o prezență cât mai rapidă a echipajelor de intervenție. Pentru că uneori nu știu unde să se mai împartă pentru a face față solicitărilor, la unele cazuri medicii și ambulanțierii au surpriza de a fi înjurați și chiar agresați pentru că „au întârziat”. Ultimul caz de acest gen a fost înregistrat săptămâna trecută în centrul municipiului, deși înregistrările arată că echipajul care a intervenit a respectat timpii pe care i-a avut la dispoziție. Stația Județeană are însă acum unul din cinci echipaje descoperit cu personal, iar asta face ca angajații actuali să muncească în plus pentru a face față tuturor solicitărilor.

„Nu există medic al stației centrale de la Târgu Jiu care să nu facă cel puțin 2-3 ture pe lună în plus. Sunt colegii de la Târgu Cărbunești unde este un singur echipaj, care trebuie să acopere zona de la Albeni până la Dănciulești, iar la Dănciulești știți că se ajunge mergând prin județul Dolj. Au peste 100 de kilometri pe care trebuie să îi străbată ca distanță de la un caz la altul. Unde să se ducă mai întâi? La un moment dat intervine epuizarea și nu mai poți răspunde la toate solicitările. Oamenii nu știu greutățile noastre. Ajungi să nu mai poți lua într-un interval de timp scurt deciziile care ar trebui luate de exemplu când ești în dispecerat și trebuie să faci o triere a cazurilor. Apelul la 112 nu vine întotdeauna cu informațiile cele mai precise și ajungi să trimiți o ambulanță cu echipaj ca pentru un caz grav și, de fapt, cazul mai grav să fie la un alt apel și acolo să nu mai ai echipajul disponibil. E foarte greu”, concluzionează medicul Dan Vâlceanu.

Situația este similară și pentru ceilalți salariați ai Ambulanței, nevoiți să plece în curse în țară pentru a transporta pacienți chiar când se apropie finalul zilei de lucru. Plecatul în cursă presupune ore în plus făcute peste program, cu toată oboseala care se acumulează și riscurile ce decurg de aici. Managerul stației, Marinică Niculescu, spune că pentru a funcționa cu organigrama la standardele impuse de Ministerul Sănătății ar mai avea nevoie de 15 medici, în prezent Stația având angajați alți 15. Practic, numărul medicilor este la jumătate. De asemenea, ar fi nevoie de încă 23 de ambulanțieri și 28 de asistenți, dar și de o femeie de serviciu. Până acum Stația avea două astfel de salariate. Una dintre ele a ieșit la pensie, iar în locul ei nu a mai fost nimeni angajat, colega sa rămasă activă în câmpul muncii preluând toate sarcinile acesteia, pe același salariu. În plus, pe lângă lipsa personalului Stația are probleme și cu parcul auto, mașinile de intervenție fiind vechi de opt ani, timp în care au ajuns să aibă între o jumătate de milion de kilometri la bord și aproape un milion. „Au fost situații în care am adus mașinile pe platformă. Când se oprește în trafic nu mai ai ce să faci. Noi le îngrijim pe toate, le întreținem cât de mult putem pentru ca atunci când pleacă la o intervenție să ai siguranță pe ea. Pe drum se pot întâmpla însă multe. Am fost nevoiți să apelăm la colegi din țară să ne preia pacienții pentru a-i transporta mai departe,”, mai spune directorul Marinică Niculescu.

Gelu Ionescu