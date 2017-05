Dialog activ între studenții din Petroșani și asistenții sociali gorjeni

La sfârșitul săptămânii trecute, 36 de studenți de la Universitatea din Petroșani, specializarea Asistență Socială, s-au aflat la Târgu-Jiu, unde au participat la o sesiune de comunicare cu asistenții sociali din județul nostru. Seminarul “Asistența socială la granița dintre teorie și practică” a adus în mijlocul studenților hunedoreni nu mai puțin de 30 de asistenți sociali, în cadrul evenimentului fiind prezentate serviciile sociale, dar și provocările unei cariere în acest domeniu.

Asistenții sociali gorjeni se implică din ce în ce mai mult în activități de informare și promovare a meseriei lor. Vineri, 5 mai 2017, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, 36 de studenți din Petroșani s-au întâlnit cu 30 de asistenți sociali din județul nostru, în cadrul seminarului “Asistența socială la granița dintre teorie și practică”.

“Lecție deschisă” pentru studenți

Potrivit Cristinei Ciucur, președintele sucursalei Gorj a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, evenimentul a fost un dialog între studenții la Asistență Socială și asistenți sociali. “În prima parte au fost prezentate serviciile sociale de la nivelul județului nostru, le-am spus în ce constă munca noastră, am promovat profesia și am pus accent pe faptul că este important ca în serviciile sociale să lucreze licențiați în Asistență Socială pentru a da calitate acelui serviciu. Am precizat că pentru a profesa trebuie să avem avize de exercitare a profesiei, pe care le obținem de la CNASR, conform legii. De multe ori, la nivel de primării, nu se întâmplă acest lucru și, neavând personal de specialitate, întâmpinăm greutăți și noi în exercitarea profesiei. Le-am povestit studenților că facem această profesie cu pasiune, eu consider că nu mă văd lucrând altceva. În partea a doua a seminarului, studenții au pus întrebări profesioniștilor. Studenții au fost însoțiți de doamnele lector universitar profesor doctor Felicia Andrioni și Lavinia Papp”, a explicat Cristina Ciucur, președintele sucursalei Gorj a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România.

Atât studenții, cât și asistenții sociali prezenți la întâlnire, au apreciat acest eveniment ca fiind unul reușit și util, dată fiind valoarea informațiilor diseminate.

Minodora Sucea