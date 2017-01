Din lacrima unui vis, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Motru, gazda unui cerc pedagogic de excepţie

Școala Gimnazială Nr. 1 Motru a găzduit, joi, 19 ianuarie 2017, activitatea Cercului Pedagogic al consilierilor educativi din centrul metodic Motru. Activitățile desfășurate au venit ca o completare la programa școlară, întrucât au oferit participanţilor posibilitatea de a trata pluridisciplinar temele alese.

În cadrul activităţilor de joi, de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Motru, prof Dina Larisa a implementat prin modalităţi interesante şi antrenante: jocuri, învăţare prin descoperire, prin experimentare, o lecție de dirigenție la clasa a VI-a A – Marii consumatori de timp.

Prof. Gionea Daniela a reușit să dezvolte abilitățile emoționale ale elevilor de la clasa Preg. E, în cadrul lecției ,,Un sac întreg de lut, Icoana de iubire la care mă-nchin”. Cu vocea blândă, calmă, i-a făcut pe micuți să înțeleagă că fiecare om are un colț sub soare, un petec de pământ care mereu ne va rămâne în suflet, că ,,Țara, mama și icoana sunt altarul fiecărui român!”

Pornind de la ideea că suntem datori să cunoaștem istoria neamului din care facem parte, prof. Bejenaru Felicia a zămislit în sufletele elevilor clasei a II-a A, sâmburele de adevăr al istoriei, făcând apel la marile resurse educative, atât prin activitățile de la clasă, cât și în afara ei. A urmărit punerea unor baze temeinice în formarea unor buni patrioți, adevărați continuatori a celor ce au făptuit istoria și a căror nume e scris la loc de cinste în „cartea de aur” a neamului nostru.

Detaliile fac diferenţa…

Un plus de culoare a adus amenajarea spațiului în stil rustic. Farmecul și căldura stilului au dat un sentiment de conexiune la trecut. Costumele naționale, purtate cu mândrie de copiii și cadrele didactice implicate în desfășurarea activității extrașcolare, Bejenaru Felicia, Gionea Daniela, Crăciun Dorina, Pauliș Nicoleta, au fost un etalon de frumusețe, un certificat de înaltă iscusință și pricepere a țărăncilor noastre, o mărturie vie a unui proces de creație în masă. Costumele micilor domnitori nu au fost doar elemente de suprafață. Mămicile și bunicile care le-au creat au ajuns până la sufletele personajelor, cărora micii actori le-au dat viață.

Un eveniment încununat de succes

Evenimentul desfăşurat la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Motru s-a dovedit a fi o acțiune complexă, în care momentele solemne s-au împletit în mod armonios cu activitățile artistice și cu comunicarea interactivă a celor prezenți.

Elevii au fost recompensați cu diplome de românaș și româncuțe, din partea instituției școlare. „Ca de fiecare dată, alături de cadrele didactice, părinți și copii s-au aflat managerii școlii, domnul inspector școlar educație permanentă și activități, extrașcolare, prof. Grigore Alexandrescu, precum și reprezentanții comunității locale. Vă multumim pentru prezență, pentru gândurile bune și cuvintele frumoase!”, a declarat Prof. Bejenaru Felicia, responsabil Cerc pedagogic.

Minodora Sucea