Discuții contradictorii pe regulamentul de negociere a CCM, în Comisia Mixtă a CEO

Comisia Mixtă Administrație-Sindicate, întrunită, ieri după-amiază, la Direcția Minieră a Complexului Energetic Oltenia, a pus pe tapet regulamentul de negociere a comisiilor care au intrat la negocierea Contractului Colectiv de Muncă. Acest punct a stârnit discuții contradictorii, liderii de sindicat fiind tensionați pe marginea procentului hotărâtor al noului CCM.

Este vorba despre aprobarea articolelor din contract, care erau valide dacă erau avizate de două treimi dintre membrii comisiilor de negociere. Acum, Federația Univers a cerut însă schimbarea acestei reguli, solicitând ca întregul CCM să fie votat și aprobat de cincizeci plus unu dintre participanți, în timp ce federațiile să își poată pune punctele de vedere pe fiecare articol discutat, iar acestea să fie consemnate. De asemenea, s-a propus ca fiecare federație să își desemneze numărul de membri semnatari ai CCM, Univers desemnându-l în acest caz pe Adrian Marciuc. FNME nu a decis în ședința de ieri cine va semna în final noul CCM. O altă schimbare are legătură cu cvorumul care se cere să fie de cincizeci plus unu, asta dacă o federație absentează nemotivat la două ședințe de negociere. Următoarea întâlnire va avea loc luni la ora 10.30 la Rovinari, zi în care încep negocierile pe articolele din Contractul Colectiv de Muncă.

A.STOICA