Fenomen îngrijorător – O sută de minore din Gorj au devenit mame în acest an

Din ce în ce mai multe tinere ajung mame înainte de împlinirea vârstei majoratului. Potrivit Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, în acest an o sută de minore au ajuns mame.

Din ce în ce mai multe copile din judeţul nostru trec direct de la legănatul păpuşilor la îngrijitul propriilor copii. Pe parcursul anului trecut, la nivelul județului Gorj, din totalul de 1.555 de gravide nou-depistate, 23 aveau sub 15 ani şi 179 aveau vârste cuprinse între 15 şi 19 ani. Două dintre minorele sub 15 ani au întrerupt sarcinile, la fel procedând şi 121 de tinere din categoria de vârstă 15-19 ani, restul au devenit mame. În trimestrul III al acestui an, au fost depistate două gravide având vârste sub 15 ani și 23 cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani.

Copii cu copii

„De la începutul anului, o sută de tinere minore au rămas însărcinate și au devenit mame. Niciuna nu și-a abandonat copilul. Din păcate, suntem pe un trend ascendent”, a declarat Corina Drăgan, purtătorul de cuvânt al DGASPC Gorj.

Specialiștii spun că, cel mai probabil, lipsa unei educații sexuale adecvate face ca acest fenomen să ia amploare. „Lipsa educației sexuale este una dintre cauzele care determină creșterea numărului mamelor minore”, precizează Corina Drăgan.

Medicii şi psihologii susţin că impactul unei naşteri asupra unei copile este uriaş. Practic peste noapte aceasta devine mamă. Este obligată să renunţe brusc la copilărie şi este nevoită să întreţină un copil.

Minodora Sucea