Gorjenii, sfătuiţi să evite expunerea la frig

Expunerea prelungită la frig poate cauza hipotermie, degerături, dar şi probleme legate de starea psihică precum somnolenţă, pierderi de memorie, dificultăţi de vorbire, iar pe vreme friguroasă se pierde până la 50% din căldura corpului prin extremităţi, atenţionează specialiştii în sănătate publică. Toate aceste recomandări sunt făcute în contextul în care un nou val de ger a fost anunţat de meteorologi pentru intervalul 6-9 ianuarie.

Medicii recomandă populaţiei, în perioadele cu temperaturi scăzute, să consume alimente bogate în proteine şi grăsimi nesaturate, fructe, legume şi să evite consumul băuturilor alcoolice, dar şi deplasările în spaţii deschise şi expunerea la frig. „Vârstnicii, în special cei cu afecţiuni cardiace şi respiratorii, trebuie să evite deplasările şi frecventarea locurilor aglomerate care creează premisele decompensării în condiţii de temperaturi scăzute. Totodată, o atenţie specială trebuie acordată copiilor, iar părinţii sunt rugaţi să evite transportul acestora pe distanţe lungi în vehicule fără posibilităţi de climatizare şi neechipate corespunzător”, a precizat Elena Piţian, purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Gorj.

DSP mai recomandă încălzirea corespunzătoare a locuinţelor şi evitarea utilizării instalaţiilor improvizate, care pot duce la intoxicaţii cu monoxid de carbon, precum şi asigurarea unei bune aerisiri a locuinţelor, cel puţin o dată pe zi.

Atenţie la alimentaţie şi băuturi

Pe timp de ger, alimentaţia trebuie să fie şi ea adaptată, iar consumul de băuturi calde trebuie să crească. O alimentaţie sănătoasă este benefică pentru fortificarea sistemului imunitar şi păstrarea unui organism sănătos. Grăsimile sunt foarte bune deoarece stochează energia şi sunt un factor imunostimulator împotriva frigului prin eliberarea de căldură, ajutând corpul să se adapteze la temperaturile prea scăzute. Din această cauză, în perioada iernii când temperaturile sunt destul de scăzute, este bine să avem un aport de calorii mai mare decât în timpul sezonului cald. Organismul are nevoie de mai multă energie pentru a-şi menţine temperatura normală. „Hrana trebuie să fie mai bogată în calorii şi chiar în dulciuri; nu cu mult mai bogată, dar să fie. Este bine să se consume mai multe băuturi calde, cum ar fi ceaiurile, iar seara sunt recomandate băile calde. În niciun caz nu trebuie să consumăm alcool”, menţionează Mihai Moisescu, preşedintele Asociaţiei Patronatului Medicilor de Familie (APMF) Gorj.

Grăsimile care pot fi consumate şi care au un rol important în protejarea organismului împotriva frigului sunt cele care se găsesc în peşte, cum ar fi: macrou, crap, somon.

Ele au rolul de a fluidiza sângele, precum şi la vascularizarea organismului. O alimentaţie echilibrată este varianta ideală, care are la bază mai mult consumul de legume cât mai proaspete şi bogate în proteine cum sunt: mazărea, fasolea şi lintea. Fructele se află şi ele pe aceeaşi listă, cum sunt compoturile diverse sau fructele uscate, ideale pentru un organism sănătos datorită vitaminelor, mineralelor şi fibrelor pe care acestea le conţin. Este bine să se consume un ou pe zi deoarece are foarte multe proteine.

Minodora Sucea