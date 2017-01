Grădinița „Mihai Eminescu”, gazda Festivalului „Eminesciana”

Grădinița „Mihai Eminescu” din municipiul Târgu-Jiu a organizat, vineri, 20 ianuarie 2017, o nouă ediție a Festivalului județean „Eminesciana”. Evenimentul a fost dedicat poetului Mihai Eminescu și s-a adresat preșcolarilor și elevilor din clasele pregătitoare și I-IV din județul nostru.

La sfârșitul săptămânii trecute, la Grădiniţa ,,Mihai Eminescu” a avut loc Festivalul Județean ,,Eminesciana”, acţiune coordonată de directorul Ana-Maria Bîzdoacă și de către profesorii Georgeta Gabriela Tudorin și Mary Simona Deaconu. Festivalul s-a adresat preşcolarilor şi elevilor din clasele pregătitoare și I –IV, de la nivel judeţean. „Festivalul Eminesciana are loc, în fiecare an, la noi în grădiniţă și este dedicat marelui poet Mihai Eminescu, oferindu-ne ocazia de a-i vedea, pe micii artişti, la lucru. Acest festival a fost inițial o acțiune dedicată marelui poet. Apoi, din 1996, o sărbătorim în fiecare an. Este un schimb de experiență, vedem progresul școlar al piticilor noștri, care ajung școlari”, a declarat Ana-Maria Bîzdoacă, directorul unității școlare. Proiectul „Eminesciana” a luat naştere din nevoia de a oferi copiilor care frecventează grădiniţa şi părinţilor acestora, activităţi educative, culturale, recreative şi competitive. Mai mult decât atât, acest festival oferă oportunitatea unui schimb de experienţă, o modalitate de popularizare a bunelor practici, între instituţiile de învăţământ din judeţ: Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncuși”, Colegiul Național ,,Spiru Haret”, Liceul Teologic și așa mai departe. „Programul Eminesciana cultivă frumosul, dragostea pentru literatură și poezie. Cei mici sunt foarte încântați, de poeziile pe care le învață și le recită. Sunt bucuroși că se pot implica în astfel de activități”, a declarat Tudorin Georgeta Gabriela, coordonatoarea Festivalului.

Un eveniment reușit…

Micuții care au participat la festival s-au pregătit temeinic pentru a pune în scenă opera eminesciană. Costumați adecvat, preșcolarii au intrat în pielea personajelor din poeziile lui Mihai Eminescu, interpretându-și rolurile ca și cum ar fi fost actori cu experiență.

Cadrele didactice implicate în buna organizare a acestei manifestări cultural-artistice sunt: Murarețu Angela, Mercurean Otilia, Jurebie Maria, Ecobici Mirella, Pătrașcu Viorica, Ganea Cornelia, Scrieciu Loredana, Gogălniceanu Ana, Damian Corina, Butișeanu Liliana, Sîrbu Creola, Seceleanu Lăcrimioară. Aceștia au colaborat cu dascăli din unităţile de învăţământ partenere: Trifan Olivia, Popescu Laurențiu, Dobroiu Laura, Chertes Diana, Anghel Simona. Activităţile din cadrul Festivalului „Eminesciana” stimulează creativitatea, curiozitatea şi dorinţa de a învăţa.

Festivalul Eminesciana are loc în fiecare an la Grădinița Mihai Eminescu din Târgu-Jiu și de fiecare dată a fost un eveniment reușit.

Minodora Sucea