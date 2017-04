Invitaţie la neuitare

Leleştiul freamătă, pentru a aminti că 29 APRILIE, ZIUA VETERANILOR DE RĂZBOI, este o zi aproape uitată sau ştiută de prea puţini oameni, ziua în care ar trebui să ne amintim de veteranii de război, eroi necunoscuţi, care au plecat, unul câte unul, aproape neobservaţi, spre ARMATA CERULUI. Păcat că „se sting”, atât de aproape de noi!

29 APRILIE este ziua în care orice român, de oriunde, are obligaţia morală să acorde atenţie ultimilor supravieţuitori ai celui de-al Doilea Război Mondial, pentru că prin faptele de arme şi-au câştigat preţuirea, stima şi recunoştinţa, de care nu s-au bucurat.

Mai sunt atât de puţini! Cei mai mulţi au pornit spre veşnicie, tăcuţi şi-n linişte.

Cu toţii uităm că veteranii de război sunt, dar mai mulţi au fost, nişte legende vii, sunt sau au fost posesorii unei istorii adevărate, netrunchiate, trăită în tranşee, flămânzi şi însetaţi, îngheţaţi sau sub arşiţa soarelui, cu moartea lângă ei, dar cu sufletul la Dumnezeu şi la Ţară! Ei nu ascund sau n-au ascuns, când au fost lângă noi, istoria adevărată, ei au trăit-o sau o trăiesc cu intensitate maximă de fiecare dată, atunci, dar şi acum, iar când au ocazia s-o povestească, nu uită nimic. Istoria trăită de ei pe câmpul de luptă sau în lagăre le-a marcat tinereţea, existenţa şi viaţa. Veteranii sunt cărţi nescrise, ei reprezintă o istorie pe care noi n-o cunoaştem şi, paradoxal, nici nu ne dorim s-o cunoaştem!. Ei nu sunt duplicitari, nu poartă mască, sunt atât de simpli şi atât de sinceri, încât e păcat să-i lăsăm să plece, fără a-i privi cu atenţie şi fără a-i asculta.

Şcoala Gimnazială „ION GRIGOROIU” din Leleşti, care în fiecare an a marcat Ziua Veteranilor de război, prin manifestaţii deosebite, invită sâmbătă, 29 Aprilie, ora 12.00, la Teatrul de Vară al comunei, pe toţi iubitorii de istorie, pe cei care mai au sentimente patriotice, pe urmaşii eroilor veterani şi pe toţi leleştenii, pentru a omagia pe ultimii supravieţuitori ai celui de-al Doilea Război Mondial şi pentru a păstra un moment de reculegere pentru cei plecaţi în lumea fără dor.

Fiecare casă a comunei are cel puţin un erou, fiecare familie ar trebui să fie alături de copiii leleşteni şi împreună să omagieze pe cei care au făcut sacrificiul suprem pentru ţara lor, dându-şi viaţa, încercând să îşi apere patria.

Se va desfăşura un ceremonial religios, la care vor participa preoţii comunei şi se vor depune coroane la Monumentul Eroilor.

Ne vom bucura de prezenţa unor cunoscute personalităţi gorjene şi leleştene şi se va lansa cartea închinată Eroilor Veterani, intitulată „ Leleşti – vatră de eroi şi de viteji”.

Activitatea, ce va avea loc, n-ar fi posibilă fără ajutorul nemijlocit al Primăriei Comunei Leleşti, condusă de primarul Laurenţiu Turcilă, un om cu o aleasă educaţie şi cu rădăcini adânc înfipte în pământul străbun leleştean.

Mai dă-le, Doamne, ani ultimilor VETERANI,

Să ne înveţe iară, ce-i dragostea de ţară!

Maria Făgaş