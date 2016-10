La Spitalul de Pneumoftiziologie și Spitalul Novaci s-a pornit căldura

Temperaturile scăzute din ultimele zile i-au determinat pe reprezentanții a două unități sanitare din județul nostru să pornească centralele, astfel încât pacienții să nu resimtă frigul. Căldura a fost pornită la Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu și Spitalul Orășenesc Novaci.

În majoritatea unităților sanitare din Gorj încă este cald în saloane, astfel că nu a fost necesară pornirea centralelor termice. La cele situate în zona montană, însă, căldura a fost deja pornită. „Noi am făcut din timp revizia la centrală și am pornit căldura de câteva zile, dimineața și seara”, a confirmat Ion Ciochină, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu.

Și la Spitalul Orășenesc Novaci a fost pornită căldura, joi. „De astăzi (n.r.: 6 octombrie) am pornit căldura. Centrala funcționează după un anumit program, astfel încât în saloane să fie o temperatură optimă pentru pacienți”, subliniază Emil Grigore, managerul Spitalului Orășenesc Novaci.

La Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu, situat și el în apropierea muntelui, încă nu a fost pornită căldura, însă managerul Aurel Stolojanu confirmă faptul că „dacă vor mai scădea temperaturile se va pune în funcțiune centrala termică”.

Nici la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu nu a fost nevoie să se pună în funcțiune centralele, după cum precizează conducerea unității.

Minodora Sucea