Liceu din Gorj, printre câștigătorii concursului „Euroscola” 2016

Biroul de Informare al Parlamentului European în România și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice au făcut publice rezultatele celei de-a IX-a ediții a concursului național “Euroscola” 2016. Anul acesta, printre primele treisprezece echipe clasate în concurs, cele care vor participa la Zilele Euroscola de la Strasbourg, se numără și cea a Colegiului Național “George Coșbuc” Motru.

Evaluarea proiectelor prezentate în cadrul celei de-a IX-a ediții a concursului național “Euroscola” 2016 s-a încheiat, iar lista câștigătorilor a fost publicată zilele trecute. Primele treisprezece echipe clasate în concurs anul acesta sunt: Colegiul Naţional “George Coşbuc” Cluj-Napoca, Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria, Colegiul Naţional “Dimitrie Ghica” Alexandria, Liceul Teoretic Comuna Filipeştii de Pădure, Colegiul Naţional Catolic “Sf. Iosif” Bacău, Colegiul Economic “Partenie Cosma” Oradea, Colegiul Naţional Pedagogic “C. Brătescu” Constanţa, Colegiul Naţional “Nicolae Bălcescu” Brăila, Colegiul Naţional “Barbu Ştirbei” Călăraşi, Colegiul Naţional “George Coşbuc” Motru, Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu” Pucioasa, Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza” Alexandria, Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea” Paşcani Iaşi. Echipele provenind de la aceste treisprezece licee vor participa la Zilele Euroscola de la Strasbourg în prima jumătate a anului 2017. Școlile câștigătoare vor primi din partea Biroului de Informare al Parlamentului European de la Strasbourg, în anul 2016, cu aproximativ 60 de zile înainte de ziua fixată pentru participarea la evenimentul de la Strasbourg, o scrisoare de invitație oficială care va cuprinde toate informațiile necesare organizării deplasării la Strasbourg și participării la Ziua Euroscola. Până în luna iunie 2017 vor fi anunțate și următoarele echipe care vor participa la Zilele Euroscola începând din luna septembrie 2017. Deoarece începând din anul 2017 se vor schimba regulile financiare care se aplică în contextul Programului Euroscola, Biroul de Informare al Parlamentului European în România va posta pe site, în cursul lunii decembrie, toate informațiile necesare organizării deplasării echipelor câștigătoare la Strasbourg.

Despre concurs

Anul acesta, concursul ”Euroscola” s-a desfășurat sub titlul „Criza refugiaților într-o Europă a valorilor”. Elevii au fost invitaţi să conceapă, pornind de la o idee originală, scenariul unei scurte piese de teatru (scenetă), cu durata de 10 minute, pe o temă legată de criza refugiaților. Proiectul trebuia să aibă următoarele obiective: o mai bună cunoaştere a Uniunii Europene și a valorilor pe care se întemeiază aceasta; creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a elevilor cu privire la contextul social, economic și politic european contemporan; dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor și abilităților de lucru în echipă la elevi; dezvoltarea abilităților creative ale elevilor; realizarea și filmarea unei scurte piese de teatru (scenete) care să evidențieze creativitatea elevilor și înțelegerea contextului propus pentru tema dată. Termenul limită pentru trimiterea proiectelor a fost 10 octombrie 2016. Dosarele au fost apoi evaluate de un juriu format din membri/reprezentanți ai BIPE și MENCȘ și experți în arte vizuale și creative, pe baza mai multor criterii: modalitatea de prezentare a proiectului (scop, obiective, grupuri-țintă, participanți, descriere etc.), impactul implementării proiectului asupra contextului local prezentat în descrierea proiectului, ilustrarea implementării proiectului prin alte materiale decât filmarea piesei de teatru (materiale audio/video – de ex. “the making of” sau de tip trailer – albume foto, grafică, pagini de internet etc.), calitatea expunerii proiectului în limba străină și calitatea expunerii proiectului în limba română. Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene. Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a învăța despre modul de viață, despre viziunile și așteptările tinerilor din alte state membre ale Uniunii. Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an. Fiecare eveniment reunește peste 500 de elevi din toată Uniunea Europeană. Participanții la Strasbourg sunt împărțiți în grupuri multilingve. Pentru o zi, ei devin membri ai Parlamentului European. În această calitate ei discută în comisii și formulează propuneri legislative, dezbat propunerile în plen, adresează întrebări, fac comentarii și adoptă sau resping propunerile legislative într-o altă limbă decât limba lor maternă. La sfârșitul zilei, fiecare participant va primi un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului European. Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru acoperirea costurilor călătoriei la Strasbourg. La concursul național Euroscola pot participa elevii claselor IX – XI. Fiecare liceu participant poate fi reprezentat de o echipă formată din cel mult 24 de elevi și 2 profesori coordonatori. Grupurile de elevi pot proveni dintr-o clasă sau din diferite clase ale aceluiași liceu. Un liceu poate participa la concurs cu o singură echipă. Un liceu nu poate participa doi ani la rând la Ziua Euroscola de la Strasbourg. În schimb, un liceu poate participa în fiecare an la concursul național. Pentru participarea la concursul național, liceele vor primi o diplomă de participare și, dacă vor fi invitate la Ziua Euroscola, vor primi un certificat de participare la programul Euroscola de la Strasbourg. La evenimentele Ziua Euroscola organizate la Strasbourg în anul 2017, pot participa echipele de elevi care s-au clasat pe primele locuri la concursul național Euroscola în anul 2016 şi care nu au participat la nicio sesiune a evenimentului Ziua Euroscola în anul 2016 la Strasbourg. Numărul echipelor clasate pe primele locuri este dat de numărul evenimentelor planificate la Strasbourg în cadrul programului Ziua Euroscola în cursul anului 2017.

Roxana Lupu