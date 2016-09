Marius Ionescu: „Se lucrează intens la marile obiective de pe Varianta Ocolitoare”

Marius Ionescu, directorul tehnic al Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, o serie de date privind evoluția lucrărilor la Varianta de ocolire a municipiului. Potrivit acestuia, la ora actuală se lucrează destul de intens în zona acestor mari obiective, poduri și pasaje, lucrările fiind destul de avansate la această oră, în jur de 60%.

Directorul tehnic al Primăriei Municipiului Târgu-Jiu a precizat că pe lângă analiza străzilor din municipiul Târgu-Jiu, în cadrul planului de mobilitate a fost prinsă inclusiv varianta de ocolire a municipiului Târgu-Jiu. “Varianta de ocolire a municipiului Târgu-Jiu este o lucrare destul de mare, completă și complexă, datorită obiectivelor de investiții care se derulează în cadrul acestui proiect, care însumează 20 de kilometri de rețea de transport, care se vor derula atât pe partea de răsărit, cât și pe partea de apus a municipiului Târgu-Jiu. Valoarea investiției este de 35 de milioane euro, de la Guvernul României și fonduri europene”, a menționat directorul Ionescu.

Traseul Variantei ocolitoare

Marius Ionescu a precizat că varianta ocolitoare are un traseu ce presupune lucrări complexe, săptămâna viitoare urmând a se face și o vizită în teren, pentru a putea observa la fața locului fiecare obiectiv al proiectului. „Ca și traseu, punctul zero este în partea de sud din DN 66, în zona Romanești, podul de cale ferată. Imediat după podul de cale ferată, venind dinspre Craiova către Târgu-Jiu, în partea dreaptă, către răsărit, sunt primii 15 de rețea de transport pe varianta ocolitoare, presupunând: trecerea peste râul Amaradia, calea ferată din zonă cu un pod, își continuă traseul către răsărit intersectând străzile Mărgăritarului și Ana Ipătescu; amenajarea acestor intersecții este prevăzută a se realiza cu pasaje supraterane peste varianta de ocolire. Apoi își urmează cursul către partea de răsărit, însemnând traversarea către oraș, către zona Drăgoieni, cu un pod peste râul Amaradia, pasaj peste calea ferată, ajunge în zona de intersecție cu DN 67 Severin – Râmnicu Vâlcea, acel nod rutier fiind prevăzut cu o sistematizare sens giratoriu și un pasaj care va face trecerea peste drumul național; își urmează cursul prin zona Stațiunii Pomicole, intersectează strada Aviatorilor – intersecție reglementată cu un pasaj peste varianta ocolitoare – și urmează un traseu către partea de Nord, cu un pasaj peste calea ferată și drumul național. Acest pasaj se va intersecta în partea de Nord a orașului printr-o girație care va cuprinde atât DN 66, cât și drumul județean spre Curtișoara. Pentru partea de vest pornim tot de la podul de la Romanești, cu un sens giratoriu și pasaj suprateran, pod peste râul Jiu și își urmează cursul către intersecția cu DN 67 însemnând un pod peste râul Șușița, pasaj peste drumul național 67, apoi urmează o intersecție printr-o girație către Băile Herculane. Toată această lungime are circa 5 kilometri”, a explicat Marius Ionescu, directorul tehnic al Primăriei Târgu-Jiu.

