Moş Crăciun a ajuns la copiii membrilor UDMR Gorj

Tradiţia a continuat şi în acest an la U.D.M.R. Gorj. Conducerea filialei a organizat, împreună cu Organizaţia de Femei a U.D.M.R. Gorj, în data de 18.12.2016, la sediul partidului, o acţiune în cadrul căreia copiii din cadrul comunităţii maghiare au primit cadouri cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun. Copiii au cântat colinde şi au recitat poezii dedicate iernii, iar Moşul le-a făcut mici cadouri, de care aceştia s-au bucurat din plin. “Cu toţii ştim că decembrie este luna cadourilor, iar copiii sunt, în mod deosebit, cei care aşteaptă cu nerăbdare surprizele pe care le vor primi. Noi, Organizaţia Județeană U.D.M.R. Gorj şi Organizaţia de Femei a U.D.M.R. Gorj, dorim să oferim un strop de bucurie copiilor, căci ei sunt speranţa noastră pentru viitor. Le dorim un Crăciun cât mai fericit tuturor şi le mulţumim şi pe această cale colaboratorilor care ne-au ajutat în realizarea acestei acţiuni.”, a menţionat Nicoleta Danciu, preşedinte Organizaţia Județeană U.D.M.R. Gorj. La eveniment a fost prezent şi Cristian Tudor, cel care a deschis lista candidaţilor pentru Camera Deputaţilor UDMR Gorj, la parlamentarele din acest an, Tudor venind însoţit de fiul său. „Mă bucur că am avut ocazia să mă întâlnesc în acest cadru cu colegii mei de la U.D.M.R. Gorj şi că reuşim să ne reunim în prag de sărbători. Le mulţumesc pentru încrederea acordată şi pentru implicarea în campania electorală. Am convingerea că în viitor vom avea rezultate remarcabile, pentru că uniţi suntem mai puternici. Şi pentru că mai sunt doar câteva zile până la Crăciun, le doresc tuturor gorjenilor Sărbători Fericite, sănătate şi alegeri inspirate în anii ce-or să vină!”, a declarat Cristian Tudor.

Minodora Sucea