Nicolae MANIU, în juriul Salonului de Pictură „Arte Mici”

La ediția din acest an a Salonului de Pictură „Arte Mici” juriul are componență internațională, între membrii regăsindu-se și Nicolae Maniu, originar din Turda, dar stabilit în Germania în anul 1983, iar în 1993 s-a mutat la Paris, în Franța.

Nicolae Maniu s-a născut la data de 11 aprilie 1944, la Turda, județul Cluj. Este absolvent al Liceului de Artă (1963) și al Institutului de Artă «Ion Andreescu», secția sculptură (1969), din Cluj-Napoca. Din 1971 participă la expozițiile județene, republicane și internaționale organizate de Ministerul Culturii din România.

Din 1983 s-a stabilit în Koln – Germania, iar din 1993 în Paris – Franța.

Nicolae Maniu a avut numeroase expoziții pesonale și de grup în orașe din Germania, Elveția, Austria, Olanda, Franța.

Din 1986 participă regulat la Saloanele tradiționale din Paris.

Este, de asemenea, prezentat de diferite galerii la Târguri Internaționale de Artă din: Basel, Geneva, Roma, Barcelona, Bruxelles, Hamburg, New York, Miami.

Din 1996, Maniu este expus în permanență de Opera Gallery în Paris, Londra, Veneția, Monte Carlo, Geneva, New York, Miami, Singapore, Honk Kong, Seul și Dubai.

Invitat de onoare la Saloanele de Artă Plastică Internațională organizate de diferite primarii din Franța, reprezentând România.

Premii și distincții

De-a lungul timpului, Nicolae Maniu a primit numeroase premii și distincții, printre care: Premiul I și Medalia de Aur decernat de Federația Națională a Culturii Franceze (1987); Marele Premiu decernat la Bienala Europeană «Artă și Comerț» de sub Înaltul Patronaj al Ministerului Culturii din Franța (1996); Medalia de Aur decernată de Comisia superioară de Recompensă «Merit și Devotament Francez» (2000); Ordinul «Meritul Cultural» cu grad de ofițer, decernat de Președinția României (2004); Distincția «Senior al Cetății» acordată de Primăria Municipiului Cluj-Napoca (2009); Titlul “Ambasador Onorific al Culturii Române în Germania” acordat de Clubul Oamenilor de Afaceri de Limba Germană din Transilvania de Nord – DWNT (2015).

Tablourile sale se află în numeroase colecții private de prestigiu din diferite țări ale lumii.

Lucrări aflate în muzee și colecții publice: Muzeul Național de Artă Cluj-Napoca, Muzeul de Artă Contemporană Galați, Muzeul Albrecht Durer din Nurenberg – Germania, Muzeul Internațional de Artă Fantastică din Château Gruyeres – Elveția, Societatea Volkswagen din Wolfsburg – Germania, Societatea de asigurări Manheimer – Germania, Banca Transilvania – Cluj-Napoca, Consorțiul Internațional de Arhitectură din Alabama – SUA, Societatea Missoni, Milano – Italia, Societatea Frank Müller – Elveția.

Membrii juriului Salonului de Pictură „Arte Mici” vor examina, on-line, lucrările participanţilor şi vor desemna câştigătorii. La ediţia din acest an a Salonului de Pictură „Arte Mici”, juriul este format din: Michael Lassel (Fürth, Germania), Nicolae Maniu (Paris, Franţa), Mihail Diaconescu (București, România), dr. Ioan Traian Mârza (Alba-Iulia, România), Oprina Felicia Dolea (Laval, Canada), Alexandra Maciac (Veneţia, Italia), Ioan Oniciuc (Madrid, Spania), Daciana Ungureanu (Novaci, România) şi Florin Preda-Dochinoiu (Motru, România).

Minodora Sucea

La 1 an și 8 luni, un copil se antrenează pentru „Arte Mici”

Surpriză pentru organizatorii Salonului de Pictură „Arte Mici”. Deși competiția se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 15 ani, între lucrările înscrise în concurs s-au regăsit și cele ale unui copil de doar 1 an și 8 luni. Micul artist a început deja antrenamentul pentru viitoarele ediții ale salonului de pictură.

Această ediţie a Salonului de Pictură „Arte Mici” este deschisă artiştilor români, de pretutindeni şi din Republica Moldova, cu vârsta cuprinsă între 3 şi 15 ani, fiind organizată pe trei grupe (3-6 ani, 7-10 ani şi 11-15 ani) numai pentru secţiunea PICTURĂ (acuarelă, tempera, guaşe, acrylic, ulei şi tehnică mixtă).

Orice temă şi tehnică este admisă, pentru a putea permite fiecărui artist să aleagă acel sector al creaţiei care îl reprezintă cel mai bine. Se recomandă ca artiştii să prezinte câte două lucrări (dimensiune minimă 29×20 cm), pentru a permite juriului o judecată cât mai obiectivă în acordarea premiilor.

Spre surprinderea organizatorilor, tot mai mulți mici artiști își doresc să participe la Salonul de Pictură. „Un copil de 1 an și 8 luni se antrenează pentru ARTE MICI, iar lucrările lui au ajuns la noi”, a confirmat, încântat, Florin Preda-Dochinoiu, inițiatorul Salonului de Pictură „Arte Mici”.

Lucrările vor fi expediate direct sau prin poştă în ambalaje corespunzătoare, până la data de 28 februarie 2017 (data poştei), pe următoarea adresă: CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI MOTRU, strada Macului, nr.29, municipiul Motru, judeţul Gorj, cod poştal 215200, ROMÂNIA, cu menţiunea «PENTRU SALONUL DE PICTURĂ „ARTE MICI”».

Pe spatele fiecărei lucrări se va menţiona: numele şi prenumele artistului, vârsta (data naşterii), titlul lucrării, tehnica, dimensiunile, anul de realizare, numărul de telefon sau adresa de e-mail, pentru contact, adresa unde locuieşte. Această ediţie este deschisă artiştilor români, de pretutindeni şi din Republica Moldova.

Potrivit regulamentului concursului, pentru artiştii din diasporă şi Republica Moldova, pentru scurtarea timpului, lucrările pot fi trimise în format digital pe adresa de e-mail artemici@yahoo.com (purtând aceleaşi însemnări: numele artistului, vârsta (data naşterii), titlul lucrării, tehnica, dimensiunile, anul de realizare, adresa de e-mail – <obligatoriu>, adresa unde locuieşte), urmând ca ulterior, de comun acord cu organizatorii, să fie expediate direct sau prin poştă, în ambalaje corespunzătoare, pe aceeaşi adresă.

Până în prezent, peste 50 de participanți din: Gorj, Constanța, București, Buzău, Republica Moldova, Spania și Australia s-au înscris la ediția din acest an a Salonului de Pictură „Arte Mici”. Ceremonia de premiere va avea loc în ziua de 25 martie 2017, în municipiul Motru, judeţul Gorj.

Minodora Sucea