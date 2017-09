O, doamne, cui ar trebui să-i… Mulţumim??

În urmă cu vreo 30-40 de ani, când cei din generaţia mea se spetiseră de muncă patriotică şi de altfel de astfel de binefaceri, pentru a ridica,- dragi tovarăşi şi pretini-, pe noi culmi de progres şi civilizaţie, drăgălaşa ţară socialistă, se muncea-n draci, la construirea de blocuri de locuinţe, cu 2, 3, 4, 7, 10, dar şi cu mai multe …caturi sau etaje! Evident, una din sarcinile unora care plimbau mapa, era aceea, foarte dificilă, de a le numerota, alţii, cu alte mape, aveau obligaţia, tot pe linie de partid, dragi tovarăşi, de a boteza aleile, cărările, potecile, pentru a intra-n planul urbanistic al urbei, din ce în ce mai înfloritoare. Că, vorba ceea, 5 cu mapa, 2 cu sapa! Dar, cum întotdeauna este loc pentru mai bine, sau…mai pe româneşte, pentru a-ncurca lucrurile, în aşa fel, încât nici atotştiutorul Michiduţă, să nu mai poată dezlega enigmele, alţi tovarăşi de nădejde, după ce primii şi-au încheiat misiunea, au primit noi sarcini. Au luat la puricat nomenclatoarele construcţiilor şi evident al străzilor şi au început…rebotezarea blocurilor şi, de ce nu, şi a aleilor şi străzilor! Şi uite-aşa, şi-n urbea de pe Jiu, a-nceput, în ritm şi sunet de muzică patriotică, rebotezarea…a tot ce…nu mişcă! După această mişcare nicidecum cu cap sau strategică, alţi tovarăşi, ajunşi, prin lovitura de…graţie, sau curăţenia de Crăciun a anului 1989, botezată, ştim noi de cine, revoluţie, mari domni pos decembrişti, au trecut la corectarea erorilor, nu’ aşa, vorba lui Brucan, şi au rerebotezat şi blocurile şi străzile. Ce-a ieşit, nu ştiu dacă vă-nchipuiţi, atâta vreme cât, respectându-se dictonul că…pentru a ieşi bine, lucrurile, nu trebuie să ştie stânga ce face dreapta.

Sau, citând din celebrul Marphy, când un lucru merge bine, cu siguranţă se va găsi cineva să-l facă să meargă prost.

Pentru a nu vă stresa cu aflarea a ceea ce a urmat, e simplu ca bună ziua. S-a creat şi-n Tg-Jiu, un nou Turn Babel, poate la o scară, în aparenţă doar, mai redusă!

Iată un exemplu, clar, palpabil şi de netăgăduit. Cândva, prin 1977, prin cartierul alintat, justificat probabil,Catanga, azi “9 Mai”, pe lângă alte construcţii…impunătoare, s-au înălţat două cutii de chibrituri, cu câte 10 etaje, care au primit, fiecare având doar câte-o scară de acces, numerele A 17, respectiv A 18, amplasate pe simpatica…Stradă, Aleea Plopilor!! La numai vreo doi ani după, o minte (sau mai multe) mai isteaţă decât a altora (se trecuse la…capitalismul original românesc), pentru a face economie de…glagore nu şi de prostie, le-a unit pe cele două, într-unul singur, rebotezându-l Bl. 24. Eeeei, acu-i acu, să vedeţi cum scoate capul…minunea! Fiind vorba de-un singur bloc, dar având 2 scări de acces, trebuiau, la rându-le, rebotezate. Iar…naşul, om cu multă carte şi experienţă în a-ncurca, din start, lucrurile, certat pesemne cu elementara aritmetică, fără a mai ţine cont de simpla cronologie, le-a botezat pe dos. Cea din fostul bloc a 17, a primit numărul 2, iar cea din siamezul A 18, numărul 1 !!! Dar, vă rog, dragi cititori, aveţi, vorba nemuritorului Caragiale, puţintică răbdare. Nu de alta, dar… ca-n orice film de proastă factură, şi această păţanie, a avut mai multe episoade. La nu multă vreme după această ispravă, un alt savant, cu sau fără pecete-n frunte, s-a gândit că numărul 24 de pe pereţii de acces, nu sună bine şi…i-a trântit, alături(!!!) un alt număr. Care? Simplu: blocul 58 !! O dată cu schimbarea numărului, s-a operat şi-n nomenclatorul străzilor, iar Strada…Aleea (!!!??) Plopilor, a devenit Strada 9 Mai!! Mai mare dragul, pentru locatari, dar şi pentru edili, probabil, când pe fiecare frontispiciu, la intrare, tronau câte 3 tăbliţe, pe care scria…mare cât o zi de p(r)ost: Blocul A 17(A18), Blocul 24, dar şi Blocul 58!! După ce-am scris, la acea vreme, vreo 2 articole în presa locală, a catadicsit cineva să vină şi să facă puţintică ordine şi să lase doar ultima plăcuţă, cea cu nr. 58. Oare câţi din locatari, foşti sau actuali, au aflat, pe-acele vremuri, în care bloc locuiesc şi pe care scară? Pentru că, graţie acestor tembelisme, unii din locatari au mai reclamat, dar au mai şi migrat, cei ce s-au mutat în locul celor plecaţi, au primit în actele de identitate, adrese de…te umflă râsul, ca să nu zicem…plânsul. Pe scara greşit numerotată din start, cu nr. 1, unii (nu toţi !!!) din nou veniţi, au documente (le-am văzut), pe care scrie că locuiesc pe scara 2 (aşa cum ar fi fost normal, încă de la prima numerotare), iar cei de pe scara cealaltă, exact invers. Care va să zică, haosul îl întrece pe cel de la originalul TURN BABEL! Pe fiecare scară…sunt câte 2 scări!!! Iar ca situaţia să aibă şi un “happy end”, iată ce bucurii au adus şi continuă să aducă aceste îngrozitoare încurcături. Cum s-ar simţi, oare, întreb, oricare din autorii (unii nu este exclus să-şi mai frece şi acum fundurile pe jilţurile călduţe, prin anumite locuri bine remunerate), când pe parcursul a circa 38 de ani(!!!!), să se trezească la uşă, cu poliţia, cu jandarmii, uneori chiar noaptea, cu scrisori şi citaţii, care, de fapt, dar nu şi de…drept, îl caută pe unul care, prin grija celor numiţi încurcă lume, ajung pe scara pe care nu ar trebui să ajungă, cel căutat locuind…mai hacana, pe…halălaltă scară!? Nu mai departe decât ieri, plecat fiind vreo câteva zile, am găsit în uşa de la intrare în casă, o citaţie din care persoana căutată (care, evident locuieşte…dincolo, dar din document rezultă că ar locui…la mine-n apartament), trebuia să fie martor într-un proces penal!! Oare, un astfel de act OFICIAL, nu ar fi trebuit, conform legii (dacă o mai fi lege pe-aici), înmânat pe bază de semnătură de primire?? Ca un făcut, şi cel care a locuit în acel apartament, înaintea lui, era la fel de frecvent căutat de oamenii legii!! Şi evident, graţie…naşilor celor două blocuri şi scări, tot la mine acasă. Ce părere au unii locatari, care văd la uşa unui om cinstit, care n-a avut niciodată probleme cu legea sau legiuitorii, organe de la aceste foruri, căutând…acul în carul cu fân !!?? Aud? Evident, pentru astfel de lezări ale demnităţii, există texte în legislaţie şi ar trebui folosite de cel a cărui demnitate şi linişte îi sunt lezate. Timpul încă nu-i trecut, să ajungem în instanţă cu cei care au creat acest haos şi terfelesc demnitatea unor oameni absolut nevinovaţi. Pentru că, astfel de situaţii, nu doar la mine se-ntâmplă. Mai mare…frumuşaţa, vorba lui Nea Mărin, atunci când sosesc facturile pentru energie electrică, gaze naturale, etc. Să-i vezi cum fug cei de pe scara…dracul ştie care scară, să-şi caute facturile, lăsate, de cei care le distribuie, ale unora pe scara cealaltă, distribuitorii citind ce scrie deasupra uşii, neştiind că de fapt, în acest blestemat bloc, totu-i PE DOS!! Situaţia este extrem de tristă, dar şi imposibil de rezolvat, în… următoarea sută de ani. Câţi din foştii locatari, nu au migrat la…dracu-n praznic, câţi din cei care au certificate de naştere, pentru ei sau copii, paşapoarte, titluri de proprietate pe apartamente, acte de identitate, în care data de preschimbare a acestora, în batjocură parcă, este de doar…50 de ani, posesorul fiind de vârsta treia!! Să sperăm că nu vor dori lămurirea şi rezolvarea situaţiei şi cei trecuţi în lumea celor care nu cuvântă. Pe cartea mea de identitate, emisă în 2012, scrie că trebuie preschimbată în…2072!! Voi ajunge, oare, să trăiesc cam…125 de ani?? Poate doar cu nemijlocitul sprijin al celor care-s plătiţi să-ncurce totul. Amin!

Geo Filiş