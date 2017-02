O rază caldă în frigul iernii!

Având în vedere complexitatea schimbărilor care asaltează viața umanității, școlii, ca principal factor educativ, îi revine rolul de a-i face pe elevi să înțeleagă și să răspundă adecvat problemelor colectivității umane, să participe activ la propria devenire, să-și formeze judecata și responsabilitatea, pregătindu-se asftel pentru viitor.

În acest context, chiar dacă parfumul sărbătorilor de iarnă s-a risipit demult, am vizitat cu elevii clasei a II-a A de la Liceul cu Program Sportiv, Centrul de Zi ”Christian” din strada Mioriței. Este bine ca nu doar de sărbători să ne deschidem larg porțile sufletului și să fim aproape de persoanele cu dizabilități, să le cunoaștem bucuriile și nevoile.

Ajunși la poarta instituției, emoțiile ne-au copleșit fiindcă pășeam pentru prima dată într-un asemenea centru. Puțin câte puțin, ne-am familiarizat cu preopcupările semenilor noștri, care-și petrec aici cea mai mare parte a timpului disponibil ca într-o adevărată ”oază” de liniște și bucurie. Spre surprinderea micuților, aceștia au avut acces la toată aparatura din dotare, fiind nerăbdători să le încerce pe toate.

Dând dovadă de multă generozitate, copii și părinți deopotrivă am reușit să le oferim persoanelor cu dizabilități câteva surprize ”dulci”, în care am strecurat punguțe cu sănătate și fericire. Nu cred că se poate descrie în cuvinte bucuria din sufletele tinerilor și adulților care ne-au așteptat cu nerăbdare, îndoindu-se că, pe o vreme atât de rece, vom mai ajunge la ei. Când le-am oferit plasele cu daruri, în ochii lor au apărut flori de lumină. Colajul de cântece și versuri oferite gazdelor de micuții mei artiști au fost ca o răsplată a generozității lor.

Poate că ceea ce au învățat și au trăit elevii mei într-o astfel de lecție e doar o rază caldă în gerul iernii. Ce bine ar fi dacă toți oamenii ar înțelege că bucuria dă strălucire ochilor triști, iar bucuria de a dărui este mai mare decât aceea de a primi!

Prof. Înv. Primar, Popescu Elena, L.P.S., Târgu-Jiu