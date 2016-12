Obiceiul sacrificării porcului, în centrele subordonate DGASPC

Sute de suflete din centrele subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj se bucură, în această perioadă, de spiritul sărbătorilor de iarnă. Zece porci sunt sacrificați pentru cei 720 de beneficiari. În cursul zilei de joi, obiceiul sacrificării porcului de Crăciun a avut loc la Centrul de zi din Vădeni, prezent la eveniment fiind și Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.

Autoritățile județene au păstrat obiceiul sacrificării porcului, acțiune care a început miercuri și va continua și săptămâna viitoare, în toate cele 11 centre ale DGASPC Gorj. Președintele Consiliului Județean Gorj a fost prezent în mijlocul beneficiarilor de la Centrul de zi din Vădeni și s-a bucurat că a fost posibil ca beneficiarii de acolo să se poată participa la acest obicei. „În primul rând, mă bucur că sunt alături de acești copii și felicit conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj pentru că an de an este alături de ei. Trebuie să simtă și acești copii spiritul sărbătorilor, ca într-o familie. Le urez să fie sănătoși și să se bucure de sărbători”, a declarat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.

10 porci sacrificați de DGASPC Gorj

Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj a reușit să le ofere beneficiarilor un program special de sărbători. Se sacrifică mai mulți porci, în diferite centre subordonate instituției, iar beneficiarii susțin programe de colinde, pentru care sunt răsplătiți cu daruri dulci. „Am sacrificat până acum 6 porci, urmând să mai sacrificăm 4 pentru beneficiarii din centrele de adulți. În total, avem 720 de beneficiari, adica 340 de copii și restul adulți. Am încercat să îi fac să se simtă ca o familie, iar eu fiind reprezentantul lor legal, am încercat să fiu tatăl lor de-adevăratelea. În jurul Anului Nou vom avea manifestări cu pachete și colinde, specific sărbătorilor de iarnă”, a confirmat Dumitru Cotrună, directorul general al DGASPC Gorj. După tranșarea porcului, copiii, beneficiari ai Centrului de Zi din Vădeni, au fost invitaţi să servească pomana porcului și au susținut și un program de colinde.

Moș bogat pentru beneficiari

În acest an, cadourile pe care le primesc copiii din centrele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj sunt unele consistente. Reprezentanții Direcției, împreună cu cei ai Consiliului Județean Gorj au reușit să acorde mult mai multe produse și dulciuri pentru beneficiarii centrelor sociale. Valoarea unui pachet oferit de sărbători copiilor din centre este de 100 de lei, acestea conținând dulciuri și băuturi răcoritoare, dar și alte produse specifice sărbătorilor de iarnă. „Anul acesta am avut un Moș bogat. Pachetul pe care îl oferim de sărbători beneficiarilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj este în valoare de 100 lei și conține cozonac, prăjituri, suc, bomboane de ciocolată, figurine de ciocolată, biscuiți și tot felul de bunătăți pe care un copil și le-ar dori de sărbători”, a precizat Sorin Torop, reprezentantul DGASPC Gorj. An de an, beneficiarii serviciilor sociale se bucură de spiritul sărbătorilor, chiar dacă nu sunt în familie. Acest lucru este posibil datorită implicării conducerii DGASPC și Consiliului Județean Gorj.

Minodora Sucea