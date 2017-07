Pe locul III în Oltenia / 1067 de elevi din Gorj au unul sau ambii părinți la muncă în străinătate

În ultimii ani, în România, fenomenul copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate a luat amploare şi este nevoie de dezvoltarea unei reţele de servicii specializate pentru aceştia, au afirmat, marţi, la Craiova, reprezentanţii Organizaţiei Salvaţi Copiii, la o dezbatere cu tema “Protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate – aspecte legale şi bune practici de intervenţie”.

Potrivit acestora, în Regiunea Sud-Vest Oltenia sunt peste 6.000 de copii care au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, conform datelor Direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului – 1.800 în judeţul Dolj, 1.067 în judeţul Gorj, 205 în Mehedinţi, 343 în judeţul Olt şi 2.622 în judeţul Vâlcea – însă, conform datelor Inspectoratelor şcolare realizate pe baza declaraţiilor elevilor, numărul acestora este de patru ori mai mare. “Organizaţia Salvaţi Copiii implementează în perioada 1 ianuarie 2015 – 30 septembrie 2017 un nou proiect destinat copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate, Protecţie şi educaţie pentru copiii afectaţi de migraţia pentru muncă în străinătate, prin centre de zi, cu sprijinul financiar al The Velux Foundations. Peste 45.000 de persoane – părinţi, copii şi specialişti – au fost informate cu privire la impactul negativ pe care îl are plecarea părinţilor asupra copiilor rămaşi singuri acasă şi cu privire la obligaţiile ce le revin părinţilor la părăsirea ţării. Atunci când copilul rămâne singur, fără ambii părinţii, sau provine dintr-o familie monoparentală există un cadru juridic care ar trebui respectat şi despre asta am vorbit noi în mod special în cadrul dezbaterii de la Craiova”, a declarat Mihaela Stăncele, reprezentant al Salvaţi Copiii Filiala Dolj.

Prin acest proiect sunt oferite servicii de consiliere şi suport psihologic, educaţional şi social pentru copii şi părinţi sau persoane în grija cărora au rămas copiii, în 16 centre de zi, precum şi suport juridic.

La dezbatere au participat reprezentanţi ai Direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, Inspectoratelor şcolare, Centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională din judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea.