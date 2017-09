Peste 6.200 de şedinţe de haloterapie s-au efectuat la Salina “Tudor Vladimirescu”

De la 1 ianuarie până la ora actuală, la Salina artificială de suprafaţă “Tudor Vladimirescu” s-au efectuat 6.234 ședințe individuale de haloterapie. Potrivit conducerii Spitalului de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu, salina este deschisă în fiecare zi.

Salina artificială de suprafaţă “Tudor Vladimirescu” funcţionează 7 zile din 7, programările făcându-se şi online, pe pagina de internet a Spitalului de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu. De luni până vineri, salina este deschisă până la ora 19.30, iar sâmbăta şi duminica programul de funcționare al salinei este de la 07.30 la 15.30. Pentru obţinerea de rezultate de prevenţie şi mineralizare a organismului se fac cure de 12 – 18 zile (1 oră /zi), ce pot fi repetate ciclic la câteva luni sau ori de câte ori este necesar.

Pentru astmatici, depinzând de gradul de manifestare a bolii, se fac cure timp de 24 – 30 zile (1 oră /zi), ce pot fi repetate ciclic, cu o durată de repaus de 3-6 luni, sau ori de câte ori este nevoie. Pentru diverse boli respiratorii, precum: rinita cronică, bronşita, sinuzita, depinzând de gradul de manifestare a acestora, se fac cure timp de 14 – 24 zile (30 minute – 1 oră /zi), cu o durată de repaus de 3-6 luni, sau ori de câte ori este nevoie. O şedinţă de salinoterapie durează 45 de minute. În funcţie de afecţiune, medicul stabileşte numărul de şedinţe necesar fiecărei persoane, numărul minim fiind 12.

Adresabilitate în creștere

De la începutul anului, până în prezent, la Salina artificială de suprafaţă “Tudor Vladimirescu” s-au efectuat peste şase mii de ședințe de haloterapie. “De la 1 ianuarie 2016 până în octombrie am avut 5.450 ședințe de haloterapie. Anul acesta, de la 1 ianuarie 2017 până în prezent avem 6234 de şedinţe efectuate în salină. De aceste ședințe de haloterapie au beneficiat pacientii trataţi de afecţiuni cronice în cadrul compartimentului de recuperare medicală respiratorie”, a confirmat Ion Ciochină, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” din comuna Runcu.

Haloterapia face parte din categoria tratamentelor fizice non farmaceutice şi este recunoscută ca terapie complementară. Salinoterapia implică pe de o parte inhalarea aerosolilor salini prin căile respiratorii, iar pe de altă parte absorbţia lor la nivelul tegumentului, care este considerat al doilea organ de respiraţie; datorită fenomenului de difuzie, aerosolii salini se răspândesc uniform în atmosfera interioară a incintei haloterapeutice. Şedinţele la salină sunt indicate în emfizem pulmonar, sindrom de apnee, insomnie, depresie, alergii cu simptome respiratorii, boli respiratorii cronice, pneumonii simple sau insuficienţe respiratorii cronice şi altele. Printre efectele salinoterapiei avem: ameliorarea afecţiunilor respiratorii şi ORL, eliminarea focarelor de infecţii ale tractului respirator, prevenirea răcelii şi gripei, creşterea imunităţii, reducerea stresului.

Halocamera prezintă confort, siguranţă şi igienă, dotări specifice pentru petrecerea timpului în mod util (TV, calculator, internet, diverse jocuri – rummy, şah, table, lecturarea diferitelor ziare şi reviste), loc de joacă în sare pentru copii, cu diferite jucării din lemn şi nu numai. Pacientului i se oferă încălţăminte specială, iar îmbrăcămintea rămâne cea obişnuită; pentru afecţiunile dermatologice pacientul poate purta în interiorul salinei halat de baie, în vederea expunerii la aerosoli a zonelor de piele afectate. Salinoterapia este procedeul prin care persoanele inhalează aerosolii salini, cu ajutorul cărora sunt tratate diverse afecţiuni, în principal afecţiunile respiratorii.

Minodora Sucea