Peste o sută de participanţi, la prima ediţie a Conferinţei „Actualități în ortopedie și traumatologie”

Prima ediţie a conferinţei ştiinţifice „Actualități în ortopedie și traumatologie” s-a desfăşurat la Târgu-Jiu, în data de 9 decembrie 2016. Peste o sută de medici şi asistenţi au participat la lucrările conferinţei şi la work-shop, cursul fiind creditat cu 9 puncte EMC de către Colegiul Medicilor Gorj şi 7 puncte EMC de către OAMMR Gorj.

Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” (UCB) din Târgu-Jiu a organizat, în colaborare cu Medical Ortovit, Spitalul Județean de Urgență (SJU) Târgu-Jiu, Asociația pentru Dezvoltarea Ortopediei Gorjene, Colegiul Medicilor Gorj și Ordinul Asistenților Medicali Gorj, prima ediție a Conferinței Științifice cu tema „Actualități în ortopedie și traumatologie”.

Lucrările conferinței au început la ora 09.00 şi s-au derulat pe parcursul întregii zile. „Prima ediţie a acestei conferinţe se doreşte a fi un prim pas în întemeierea unei tradiţii din punct de vedere al comunicării dintre specialişti în domeniul ortopediei şi traumatologiei, a unor idei, principii, metode, proceduri, realizări, dar şi obstacole în domeniul medical. Ne propunem ca în ediţiile următoare să oferim participanţilor şi un volum, care să conţină articolele, rezumatele ştiinţifice. (…) Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu îşi oferă tot sprijinul în organizarea şi desfăşurarea acestor manifestări ştiinţifice, pe care specialişti din domeniul medical îşi doresc să le susţină în cadrul facultăţii noastre”, a declarat Monica Bîcă, decanul Facultăţii de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale din cadrul UCB Târgu-Jiu.

Cosmin Popescu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, a promis că de anul viitor, Consiliul se va implica în organizarea acestei conferinţe: „sunt onorat că mă aflu alături de dumneavoastră, cadre medicale şi universitare de excepţie, care laolaltă duc faima Gorjului mai departe şi pun judeţul nostru pe harta importantă a ţării, medicale şi universitare. Este o ediţie pilot şi îmi doresc să continue şi vă asigur că, începând de anul viitor, Consiliul Judeţean Gorj va fi partenerul dumneavoastră în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea acestui eveniment important.”

Medici de înaltă ţinută profesională, prezenţi la Târgu-Jiu

La deschiderea conferinţei „Actualități în ortopedie și traumatologie”, dr. Bogdan Niculescu, medicul şef al Secţiei Ortopedie-Traumatologie din cadrul SJU Târgu-Jiu a precizat: „faptul că sunteţi prezenţi într-un număr atât de mare înseamnă că target-ul meu a fost atins. Eu am dorit ca prin acest curs să aduc la Târgu-Jiu ortopedia secolului XXI, să aduc în această zonă profesori de o înaltă ţinută profesională, care să ne prezinte experienţa dumnealor în domeniul ortopedic”.

Prezenţi la eveniment au fost medici din diferite zone ale ţării, între aceştia regăsindu-se şi profesorul dr. Jenel Pătraşcu, şeful Clinicii II Ortopedie Timişoara, acesta declarând că la Târgu-Jiu se simte ca acasă: „mă aflu aici alături de colegul meu dr. Sorin Florescu şi ţin să spun că nu suntem oaspeţi, ci suntem „acasă”; aici am crescut, eu fiind pe jumătate gorjean. Vreau să-l felicit pe Bogdan Niculescu pentru această iniţiativă şi dacă o ţine tot aşa, am senzaţia că în câţiva ani vom face la Târgu-Jiu o conferinţă intergalactică, dacă nu, cel puţin internaţională, mai mult ca sigur”.

Cursul organizat în cadrul conferinţei „Actualități în ortopedie și traumatologie” a fost creditat cu 9 puncte EMC de către Colegiul Medicilor Gorj şi 7 puncte EMC de către OAMMR Gorj. „Faptul că ne întâlnim aici este o performanţă foarte mare. Vreau să-l felicit pe domnul doctor Bogdan Niculescu pentru felul în care a organizat acest eveniment şi pentru felul în care se implică. Un medic se formează permanent, având în vedere noutăţile din domeniul medical. Simpozioanele sunt binevenite şi întotdeauna sunt însoţite de creditarea lor”, a menţionat dr. Ana Băleanu, preşedinte Colegiul Medicilor Gorj.

Cei peste o sută de participanţi la eveniment au avut posibilitatea de a urmări prezentări medicale de excepţie prin contribuţia unor medici din Bucureşti şi Timişoara, dar şi de a fi părtaşi la un work-shop hands-on organizat cu mulaje artificiale. Prima ediţie a conferinţei „Actualități în ortopedie și traumatologie” a fost un real succes.

Minodora Sucea